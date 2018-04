Por Adán, al menos, no va a quedar

El propio Quique Setién apagaba cualquier atisbo de euforia sobre el regreso exprés de Adán en la víspera de la jornada intersemanal ante Las Palmas, cuando afirmaba que el mejoreño había salido al campo, "pero a tomar el sol un rato, pues todavía está en un proceso de recuperación; va muy bien, aunque todavía no hace nada prácticamente".

Sea como fuere, la voluntad y el compromiso del titular indiscutible bajo los palos heliopolitanos desde hace cuatro años, que algunos pusieron en duda por haber pasado por el quirófano para corregir su pubalgia sin esperar a que terminase la temporada, está fuera de toda duda. Llegue a tiempo o no, el dorsal 13 se está esforzando de manera ímproba para recortar todos los plazos habidos y por haber para ponerse a disposición de Quique Setién si fuera necesario antes de que expire la 17/18. Los más optimistas, incluso, lo ven en el banquillo el próximo lunes, si bien parece precipitado.

Por Adán no va a quedar. Y es que, justo tras los diez días de reposo prescritos por el doctor Manuel Marín (que le intervino el pasado 5 de abril en Fremap por laparoscopia para reducir las hernias inguinales bilaterales que padecía) y su colega Santiago Pérez Hidalgo (responsable de la posterior tenotomía bilateral de los adductores), el ex madridista se ponía manos a la obra para ganar cuanto antes el ritmo perdido. Lo más importante es que no siente molestias, circunstancia por la que, siempre bajo supervisión del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club, continúa ejercitándose al margen, incrementando paulatinamente las cargas de trabajo para, en el peor de los casos, marcharse de vacaciones en un tono óptimo de forma y poder regresar en pretemporada al mismo nivel que sus compañeros. De todas maneras, él se ve jugando pronto.

Con todo, en Heliópolis mantienen la prudencia al respecto. La lesión que se produjo Dani Giménez en el Wanda Metropolitano, finalmente, no es tan grave como se suponía (una elongación), por lo que se da por hecho que estará recuperado para afrontar el derbi del segundo fin de semana de mayo y el broche de la campaña en Leganés. Y, en cualquier caso, hay plena confianza en Pedro López, que lleva todo el año trabajando con la primera plantilla y al que se considera perfectamente preparado para defender la portería bética en las cuatro jornadas que restan por si fuese pertinente. Porque el emeritense, uno de los más destacados del filial en esta aciaga temporada que culminará con el descenso a Tercera división, ha adquirido todos los conceptos que Setién ha inculcado a sus metas, fundamentados en la participación en la salida de balón con los pies, asumiendo riesgos, pero generando un primer pase desde la cueva.