El Mundial, Montella o la posible vuelta de Ceballos, según Joaquín

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, habló en el programa El Pelotazo de Canal Sur, donde trató diversos temas de actualidad, como su posible convocatoria para el Mundial, su relación con Montella o la vuelta de Ceballos al equipo verdiblanco.

La final de Copa estuvo marcada por la despedida de Andrés Iniesta, que recibió una calurosa ovación por parte de todos los aficionados presentes en el campo. En ese mismo escenario, un día después, Joaquín también recibía una calurosa ovación de la afición rival al irse del campo: "Es bonito, en el campo del Atlético me pegaron una ovación increíble. Curro Picchi (empleado del club) me dijo ´¿has escuchado la ovación que te han dado? Eso nada más que se la dan a los más grandes".

El manchego parece que podría irse a China, algo que Joaquín no ve posible en su caso: "Pero yo a China no me voy, no, no. Por ahora, no. Afortunadamente renové dos años y estoy super feliz por muchas cosas. Porque me sigo sintiendo importante y no soy ningún niño pero puedo disfrutar del fútbol y de lo que me hace feliz. Tengo un entrenador que me entiende a la perfección, me ha dado una vida inmensa en el campo y me ha comprendido desde el primer minuto. El mérito es mío y colectivo porque si yo no estuviera no me va a poner. Estoy satisfecho y contento por seguir y poder ayudar, tengo dos años por delante y quiero seguir disfrutando al máximo".

Joaquín quiere seguir toda su vida ligado al club verdiblanco, así respondía cuando le preguntaban por la posibilidad de ser presidente algún día: "Ángel (Haro) me va a coger odio y todo. Al final me va a echar este a la calle, dirá. Ser presidente del Betis tiene que ser algo muy bonito. Ahora mismo estoy en activo y espero estarlo muchos años pero lo repito, yo estaré para el Betis para lo que necesite, ya de presidente o de cualquier otro cargo. Mi idea es seguir ligado al Betis hasta que pueda".

Por otro lado, su buen momento de forma ha ocasionado que muchas voces pidan su convocatoria para el próximo Mundial: "Sería la guinda al pastel de una gran temporada. No es fácil. Es complicado pero siempre pienso, para venirme arriba, que hace poco estuvo Villa con la selección y ha ido Aduriz. Si lo miramos por ahí tengo mis posibilidades. Sé perfectamente que es complicado porque en la selección hay grandísimos jugadores y uno siempre sueña con volver. Si cae el premio seré el hombre más feliz del mundo".

El portuense coincidió con el técnico sevillista, Vincenzo Montella durante su etapa en la Fiorentina. Sobre su relación actual Joaquín decía lo siguiente: "Intento mantenerme al margen un poquito ahora que es el entrenador del Sevilla. No le voy a llamar para que se consuele conmigo pero es verdad que me lo encontré hace poco por Semana Santa y no era este momento de ahora y estaba contento y feliz porque estar en esta ciudad y en el Sevilla es importante. Él me decía que quería hacer las cosas bien y que tenía una oportunidad bonita y le tocaba a él hacer cosas importantes".

Por último el capitán bético, dio el visto bueno a la vuelta de Dani Ceballos, que podría volver ante las pocas oportunidades que está teniendo en el Real Madrid: "Dani es un futbolista que en cualquier equipo que juegue es importante. Estuvimos una temporada juntos y tiene una categoría inmensa. Si tiene que venir lo recibiremos con los brazos abiertos porque sé lo que significa para él el Betis y nos vendría de maravilla".