Su agente: "Boateng seguirá en el Eintracht"

"Kevin-Prince Boateng seguirá en el Eintracht". Así de rotundo se ha mostrado el agente del futbolista, Edoardo Crnjar en conversación con ESTADIO al ser preguntado por la posibilidad de que vaya al Betis. "No hay nada con el Betis. Tiene dos años de contrato en el Eintracht y va a seguir", ha continuado el representante.

Se esfumaría así, salvo giro radical, la opción de que Boateng y Setién reediten la unión que vivieron la campaña pasada en Las Palmas, cuando el ghanés firmó una campaña espectacular. El propio Boateng alimentó los rumores recientemente con unas declaraciones en las que dejaba abierta la puerta de salida: "Me concentro en los próximos partidos y no en si me quedaré o no aquí la próxima temporada".

Precisamente fue Crnjar quien juntó a ambos en la isla, ya que también ejerce de representante de Setién, aunque en esta ocasión parece que la unión no se repetirá.