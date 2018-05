Boudebouz: "No estoy satisfecho; no se vio aún al mejor Ryad"

Es, por méritos propios, una de las sensaciones de este emergente Betis que ha sellado su regreso a Europa en una brillante segunda vuelta. Con una sonrisa como sempiterna carta de presentación, aparentemente como bálsamo para su timidez, Ryad Boudebouz (Colmar, 19/02/1990) atiende a ESTADIO Deportivo en francés, con la ayuda de un traductor. Admite que es su asignatura pendiente, aunque entiende casi al completo las preguntas en español y promete que, en la 18/19, se defenderá tan bien como Mandi, al tiempo que se sorprende de que Brasanac atendiera en castellano a la televisión oficial del club a los cuatro meses de llegar. Mientras entienda (y se haga entender) a Setién y a sus compañeros, no hay prisa. Menos para el franco-argelino, autoexigente y ambicioso, hasta el punto de restar valor al crecimiento que han experimentado su juego y su aportación este curso.

- Ya tuvo la ocasión de vivir el derbi de la primera vuelta, por lo que sabe lo que le espera...

- En enero lo viví por primera vez, pero ahora ya conozco la repercusión que tiene este partido y lo importante que sería poder cerrar la temporada con una victoria sobre el Sevilla.

- Hasta ese partido del 6 de enero, le estaba costando ser titular. De hecho, fue una sorpresa verlo en aquel once en el Sánchez-Pizjuán. ¿Cómo recuerda aquel partido? Desde fuera, se vio una primera mitad algo más floja, pero una segunda notable, con asistencia de gol a Riza Durmisi incluida.

- Cuando entro a un terreno de juego, me evado del ambiente e intento hacer mi juego. Efectivamente, fue un partido en el que fui de menos a más. Conforme el partido avanzaba, fui teniendo más libertad. La gente dice como tú, que hice una gran segunda parte, pero todavía no se ha visto en España al verdadero Ryad Boudebouz. Me costó encontrar la forma, porque fue un derbi con mucha intensidad. Repito: es cierto que he ido de menos a más esta temporada, pero todavía puedo dar muchísimo más.

- ¿Se afronta el partido de forma diferente con el equipo ya clasificado para Europa, con la tranquilidad de tener el objetivo, que no era el marcado al principio de la temporada, en el bolsillo?

- Cuando afrontas un derbi, siempre quieres ganar, sobre todo ahora que el final del campeonato está cerca. Tuve la oportunidad de jugar este tipo de encuentros en Francia, aunque eran derbis menores (entre comillas). Lo importante siempre es quedar lo más alto posible en la clasificación. Intentaremos conservar esa quinta plaza y ganar al Sevilla, pues se trata, como he dicho, de un partido con mucha repercusión e importancia para el equipo, en la ciudad, etcétera. Además, si el Villarreal continúa así de fuerte, al Sevilla le costará más entrar en Europa, por lo que tenemos que estar a buen nivel para mantenernos por delante de ellos.

- ¿Se comentó en el vestuario la famosa frase del ya ex entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella, de que no había posibilidad de que el Betis quedara por encima del Sevilla? Curiosamente, desde entonces, el conjunto verdiblanco va como un tiro y el eterno rival se cayó.

- No, no hablamos de eso directamente, pero está claro que, cuando se hace ese tipo de declaraciones, te tocan el orgullo. Todos los jugadores tenemos que demostrar el orgullo y todas las cosas sobre el campo. Así es como de verdad el jugador materializa su trabajo. Tampoco hay que darle más importancia a esa frase, como a las que se hagan en un sentido u otro.

- Sea como fuere, la segunda vuelta del Betis ha sido impresionante: llegó en el puesto decimosegundo y afrontará el derbi quinto. El míster dice que no se esperaba este rendimiento. ¿Y la plantilla?

- Honestablemente, a todos nos ha sorprendido ganar tantos partidos consecutivos. No es algo que al principio puedas pensar que va a salir así de bien. Pero, para mí, no ha sido ninguna sorpresa. Ha sido la consecuencia de confiar en una determinada manera de jugar y de tener confianza en el entrenador, como él en nosotros. Es la recompensa al trabajo del grupo, de los jugadores, de los trabajadores del club, del 'staff' técnico. Sabíamos que, al final, tendríamos nuestro sitio arriba en la tabla. No podíamos asegurar si quintos, sextos o séptimos, pero teníamos la certeza de que el equipo estaría arriba si mantenía la unidad y la fe en el estilo del entrenador. Por tanto, para mí no es ninguna sorpresa que estemos donde estemos y que hayamos ganado tantos partidos en esta segunda vuelta.

- Cuando un futbolista llega del extranjero, lo habitual es que el primer año sea de adaptación y que ya en el segundo se vea su mejor nivel. Sin embargo, por lo visto en la segunda vuelta, cualquiera diría que acaba de llegar a España...

- Sinceramente, no me fijo en la diferencia entre la primera y la segunda vueltas; de verdad que no se ha tratado de un problema de adaptación. Recuperarme de la lesión en la rodilla me ha tomado demasiado tiempo, y ha sido ésa la verdadera cuestión. Me costó mucho trabajo ponerme a punto. Es verdad que, cuando uno llega nuevo a un equipo, a un país, a una Liga distinta, cuesta acostumbrarse a los compañeros, al idioma... pero lo que me ha frenado ha sido la lesión y la recaída que tuve (tras el partido en el Bernabéu). En cuanto ya me recuperé, fue una cuestión de confianza y de tiempo. Jugar al lado de gente como Andrés Guardado o Javi García, que son grandes personas y hablan continuamente conmigo, me ayuda muchísimo. Están continuamente pendientes de corregir, de que haya mayor coordinación en el equipo y de que mi juego pueda desarrollarse de la mejor forma para el equipo. Ahí es donde se ha visto una mayor evolución también en mi aportación al grupo, aparte de que el Betis está en una fase ascendente, que también ayuda para que estés más suelto y te salgan mejor las cosas, claro.