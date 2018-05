Loren: "Es una alegría doble"

Loren ha marcado el definitivo 2-2 que hace que el Betis entre de manera directa en la Fase de Grupos de la Europa League.

Sus dos ocasiones: "Con el gol he tenido la oportunidad de quitarme la espinita de la jugada anterior, en la que Lenglet me quita el balón".

El gol: "Antonio me la pone, después del rechace me da a mí, y cuando he visto entrar el balón, he corrido a celebrarlo como un loco".

Europa y quedar por delante del Sevilla: "Es una alegría doble. No mirábamos al rival, solo queríamos entrar en Europa de forma directa y lo hemos conseguido, y se ha dado quedar por encima de ellos. Para nosotros, verlos hoy con la cara de felicidad para nosotros es un sueño".