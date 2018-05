Zozulia rompe su silencio

Seis meses después de su última comparecencia, Roman Zozulia ha hablado para los medios de comunicación en Albacete. "No me gusta hablar, la prensa no se portó bien conmigo en etapas anteriores y tengo miedo a decir algo que me pueda perjudicar, que algo se pueda interpretar mal porque no me puedo expresar en mi idioma", ha reconocido el ex del Betis, que ha hablado junto a su representante, Vladimir Kuzmenko, quien ha ejercido de traductor.

El punta ucraniano podrá jugar el fin de semana tras superar una lesión. "Ya estoy bien, después de dos meses lesionado por fin no tengo molestias, ha sido un poco difícil para mí estar tanto tiempo sin jugar, pero ahora todo va fenomenal. Para mí no es importante marcar, lo importante es que el equipo gane, da igual quien marque los goles", explicó.

Pretendido por equipos como el Cádiz, Zozulia señaló que desea quedarse en Albacete: "Mi familia está feliz en Albacete, aquí hay muy buena gente, tenemos un buen vestuario y el año que viene podemos pensar en el ascenso a Primera. Estamos hablando con el club, pero ahora lo más importante es ganar en Zaragoza, el resto puede esperar".

Para la temporada próxima espera objetivos más ambiciosos. "Nos vamos a salvar, tenemos un buen equipo, un buen vestuario y una afición que nos apoya siempre. Y el año que viene vamos a estar más arriba", dijo.