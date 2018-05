Mandi, seleccionado para jugar ante Cabo Verde y Portugal

Aïssa Mandi ha sido llamado por la selección de Argelia para disputar los amistosos que disputarán contra Cabo Verde y Portugal, los días 1 y 7 de junio. La selección argelina, que no disputará el Mundial de Rusia, jugará estos dos amistosos antes de finalizar la temporada.

El defensa bético sigue siendo un fijo en las convocatorias de la selección africana y vuelven a contar con él para estos dos amistosos antes de marcharse de vacaciones.

Quien no acudirá a la convocatoria es Ryad Boudebouz, que sorprendente se ha quedado fuera de la lista. En las últimas semanas, los medios de comunicación de su país daban por hecho su regreso a la selección tras haber cuajado una buena temporada con el Real Betis. No han trascendido los motivos por los que no ha sido convocado. El mediapunta no juega con su selección desde el 6 de junio de 2017, cuando disputó 18 minutos en un amistoso frente a Guinea.