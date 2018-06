Osorio, muy contento por el regreso de Guardado

El colombiano Juan Carlos Osorio, entrenador de la selección mexicana, se mostró este viernes muy contento por el regreso de Andrés Guardado a los entrenamientos, mientras espera la recuperación del defensa Diego Reyes. "Estamos contentos con la incorporación de Héctor Moreno y Andrés, ya entrenando normal con el equipo. Mañana vamos a tratar de ganar contra un gran rival", dijo el director técnico del Tri en una conferencia de prensa antes del entrenamiento de este viernes.



Guardado está prácticamente recuperado de una intervención quirúrgica que se le practicó hace tres semanas para la descompresión del nervio peroneal de una pierna. "Fue una evolución lenta las primeras semanas, afortunadamente lo mío no era muscular, una vez que el nervio y la cicatriz me dejaron trabajar, he entrenado. Para estar al cien por cien necesito unos días mas de entrenamiento y ver cómo me siento mañana", sostuvo el futbolista bético, quien jugará su último mundial de fútbol en Rusia 2018.



México se enfrentará este sábado en el estadio Brøndby a Dinamarca, el último encuentro de preparación previo a su presentación en el Mundial de Rusia 2018 frente a Alemania el próximo 17 de junio. "Dinamarca tiene un equipo muy bien conformado, vamos a jugar contra una gran selección. Será una gran prueba para nosotros", manifestó el seleccionador colombiano.



El estratega sudamericano resaltó la mejora que ha visto en su plantilla en el último tercio de la cancha, donde se trabajó esta semana para ser más certeros a la hora de definir frente al arco rival. "El partido de mañana es para agarrar ritmo, se tiene que ver un equipo mejor complementado. Todavía tenemos una semana larga para afrontar el primer partido del Mundial", agregó.



A una semana del arranque del Mundial, México tiene el objetivo de superar la fase de octavos de final en Rusia, donde jugará en el grupo F, en el que se enfrentará el 17 de junio a Alemania, el 23 a Corea del Sur y el 27 a Suecia.