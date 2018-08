Antonelli, ofrecido al Betis, al Empoli

Ante la disyuntiva de Serra Ferrer acerca del lateral, tras no poder hacerse con los servicios de Jonny -quien fichó por el Atleti- o Montoya -quien finalmente acabó fichando por el Brighton- varios nombres aparecieron a escena en la agenda de Lorenzo Serra Ferrer, entre ellos los de Cucurella, Tagliafico y Locatelli, quien fue ofrecido al conjunto verdiblanco.



El equipo entrenado por Gennaro Gattuso buscaba darle una salida al veterano lateral izquierdo, que ya ha encontrado destino: el Empoli. Así, Luca Antonelli se compromete con la entidad azurra hasta el 30 de junio del 2021, firmando un contrato por tres temporadas.



De este modo, se bloquea una de las alternativas del vicepresidente deportivo de Sa Pobla, si bien, la llegada de Antonelli no era el principal objetivo del mallorquín para encontrar un sustituto al dominicano Junior, quien está previsto que ocupe el puesto de titular en el carril izquierdo.



Asimismo, las negociaciones con Tagliafico -lateral de veinticinco años actualmente en el Ajax-, quien ya fue objetivo de Serra durante el pasado mercado invernal, se encuentran en un punto muerto, puesto que aún no hay acuerdo entre ambos clubes, siendo el lunes un día crucial, según aseguró Vinny Samways a ESTADIO Deportivo.







L´Empoli FC lieta di annunciare di aver raggiunto l´accordo con l´@acmilan Milan per l´acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive di Luca Antonelli. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Benvenuto Luca! pic.twitter.com/FhQ40dyadn — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 11 de agosto de 2018