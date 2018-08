Las Palmas 0-4 Betis: Para esto han venido Canales y compañía

El Betis, apoyándose en su calidad para encarrilar el marcador, se apuntó con solvencia al final el LXIV Trofeo Ramón de Carranza, el sexto de su historia, puesto que ya lo ganó en 1964, 1999, 2000, 2001 y 2007. Loren, en una acción de pillo y algo afortunada, y Canales, con un doblete calcado desde la frontal, alimentaron una goleada que abrocharía Brasanac, generando un epílogo ilusionante para el arranque de la competición oficial, ya a la vuelta de la esquina.

No estuvo cómodo el equipo de Setién en el primer tiempo. Dueño y señor, como casi siempre, del balón, la presión amarilla y su buen hacer a la contra le hicieron sufrir, hasta el punto de que no habría sido raro que el dígito del conjunto que defendía título se hubiese movido al descanso. Edu Espiau la tuvo hasta en dos ocasiones, pero, en el 8, tras encontrarse un balón muerto en el área, se topó con la estirada de Pau López, al tiempo que Sidnei, que no había estado fino en esa acción, se redimió en el 33 al cruzarse milagrosamente para impedir al canterano insular un remate franco. Mientras tanto, el Betis tocaba con mucho sentido y movía de un lado a otro a los de Jiménez, eficazmente pertrechados, aunque Boudebouz no parecía fresco y Guardado estaba impreciso, por lo que era Canales quien tiraba del carro. Un desmarque que vio Sidnei del cántabro, invalidado por posición ilegal a la postre, y un zurdazo ajustado desde la frontal constituían, junto a la falta del ´Principito´ que tocó en la barrera y se fue alta por poco, el bagaje ofensivo de los heliopolitanos hasta la recta final de esta fase. No obstante, la calidad siempre rescata al Betis.

Quedaban tres minutos para el asueto cuando Feddal, sustituto del lesionado Javi García, trazaba un cambio de orientación modélico para Francis, cuyo pase atrás, raso y envenenado, llegaba hasta un Loren tocado por la varita mágica del gol: el marbellí armó el derechazo de primeras y su lanzamiento tocó en Deivid lo justo para dibujar una parábola sobre la media salida de Nauzet Pérez. Y otra más que va para adentro.

En la reanudación, ambos salieron con más ímpetu, apretando los hispalenses en el achique en campo contrario y percutiendo por la izquierda con un Junior profundo pero desatinado, al tiempo que que la Unión Deportiva adelantaba líneas y avisaba a balón parado por medio de Mantovani. Boudebouz, desaparecido hasta entonces, emergió en el 55 con una doble pared con el dominicano y un gran centro al que no llegó por poco Loren. Se iban animando los ´pesos pesados´ antes del previsible carrusel de cambios.

Perseguía el Betis la sentencia, que pudo llegar tras un robo de Loren en línea de fondo, tras el que se entretuvieron Francis y Boudebouz, pero, sobre todo, con un zurdazo a bocajarro de Guardado que se sacó de encima Nauzet Pérez con un auténtico paradón. En el área contraria, Pau López estuvo a punto de estropear la noche, jugándola en corto con Canales y propiciando un robo que, por suerte, no pasaría a mayores. Se redimió con creces el meta catalán en el 72: salvó Sacko en la línea de fondo y generó un desajuste que dejaba libre de marca a Mantovani en boca de gol, aunque reaccionaría de manera felina el dorsal 13 por dos veces.

De nuevo, la calidad oxigenó al Betis a falta de un cuarto de hora. Todo comenzó con un cambio de orientación magnífico de Guardado para que Brasanac, improvisado lateral, la puso atrás para Inui, que, encimado, no pudo pegarle, aunque sí Canales, que ajustó con su izquierda lejos del alcance de Nauzet Pérez. A renglón seguido, un golpe idéntico al mentón canario, esta vez por la izquierda: centró atrás Junior, protegió el cántabro y la puso aún más lejos del alcance del portero insular, ya que el balón tocó en el poste antes de alojarse en el fondo de la red.

El 0-3 fue una losa definitiva para los de Manolo Jiménez, que se desinflaron por los costados. Apenas tardó otros tres minutos Junior Firpo en marcharse de su par y ponerla esta vez paralela a la línea de fondo para que Brasanac, sorprendiendo desde atrás, remachara el póquer.

Nada más que reseñar en un Betis que terminó con diez, al lastimarse Sidnei y haber agotado el conjunto de Setién los cambios permitidos en el torneo, por lo que la peor noticia, sin duda, de este sexto Carranza de los heliopolitanos reside en las contingencias físicas, todas en la contención, lo que complica los planes del míster cántabro para el debut liguero del próximo viernes ante el Levante.

FICHA TÉCNICA:

Las Palmas: Nauzet Pérez; Diego Parras, Deivid, Mantovani, Dani Castellano; Ruiz de Galarreta (Vicente Gómez 81´), Christian Rivera (Josemi 67´); Sacko (Rafa Mir 81´), Fabio, Benito (Erik Expósito 58´); y Edu Espiau.



Real Betis: Pau López; Mandi, Javi García (Feddal 35´), Sidnei; Francis (Brasanac 70´), Guardado (Sergio León 78´), William Carvalho, Junior; Boudebouz (Sanabria 70´), Canales; y Loren (Inui 70´).



Árbitro: Domínguez Fernández (malagueño). Amarilla al insular Christian Rivera.



Goles: 0-1 (42´) Loren; 0-2 (75´) Canales; 0-3 (76´) Canales; 0-4 (79´) Brasanac.



Incidencias: Casi media entrada (10.250 espectadores) en el Estadio Ramón de Carranza de Cádiz, con centenares de béticos para ver la final del LXIV Trofeo.