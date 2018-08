Sidnei: "Me siento cómodo en la defensa de tres"

A pesar de haner sido oficializado días atrás, el fichaje de Sidnei quedaba pendiente de una presentación que ha tenido lugar en la sala de prensa del Benito Villamarín en el día de hoy martes. "El año pasado pudimos traerlo y no fue posible", han sido las primeras palabras de Ángel Haro sobre la insistencia de su entidad a la hora de abordar el fichaje del central brasileño.

El ex del Deportivo ha agradecido lo que se le presenta como nuevo jugador heliopolitano: "Ya he estado aquí y estoy ilusionado de formar parte de un proyecto. Es importante porque puedo crecer como futbolista y voy a hacer lo mejor para que el club pueda lograr sus objetivos".

"Además de la grandeza del club, la manera de juego también me gusta. En ningún momento tuve dudas en estar aquí y formar parte de este club", mencionó el efectivo del conjunto hispalense sobre los incentivos que tuvo a la hora de firmar con su actual club. "Me siento cómodo en la defensa de tres. Vengo trabajando estos días con el grupo y ya tengo la idea del equipo, del entrenador. No voy a tener ningún problema", prosiguió al tratar el sistema de Quique Setién.

En otro orden de cosas, Ángel Haro comentó que "Hay que planificar sin pensar sólo en pérdidas y ganancias, sino también en el cash-flow que podemos generar", declaraciones a las que ha añadido que "la Ciudad Deportiva se nos ha quedado pequeña y estamos trabajando para agrandar la actual o construir una nueva".