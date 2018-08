Ofensiva total del Betis por Rafinha con fecha de caducidad

Las negociaciones para el fichaje de Rafinha vivieron este martes varios altibajos, con filtraciones contradictorias por parte de ambos clubes, aunque, al cierre de esta edición, el optimismo reinaba en la planta noble del Benito Villamarín, donde no se daba aún por cerrado al talentoso mediocampista hispano-brasileño, aunque las diferencias con el Barcelona se recortaron muchísimo. Tanto es así que existe ya un principio de acuerdo en muchos puntos claves, si bien deben recortarse los últimos flecos y cruzar los dedos para que no aparezcan contingencias o postores de última hora.

Sea como fuere, en Heliópolis han lanzado una ofensiva total por el de Sao Paulo con fecha de caducidad, pues, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Serra Ferrer no quiere fiarlo todo a una sola carta. En este sentido, si no se cerrara la operación esta semana, el Betis acometería antes del cierre del mercado (el viernes de la próxima, a las 23:59 horas) una de las tres alternativas que siguen activadas para tener las espaldas cubiertas. Joao Mario estaría entre ellas, pese a que desde Turquía y Alemania opositaron en los últimos días a la contratación del luso-angoleño, por lo que la entidad heliopolitana, que siempre vio muy difícil reclutar al medio ofensivo del Inter, estudió otras opciones, apareciendo Rafinha con, ahora sí, la intención de salir de Can Barça, se supone que tras conversar con Valverde y vislumbrar una temporada con pocas oportunidades, pese al prometedor verano.

El tira y afloja estos días ha sido intenso entre Serra y su homólogo azulgrana, Pep Segura (a la sazón amigo y ex colaborador del de Sa Pobla), aunque la visita anteayer de éste y Mazinho, padre y representante del mediocampista culé, a las oficinas del Benito Villamarín supuso un paso al frente. En principio, el Barça imponía un traspaso o, en el peor de los casos, una cesión remunerada con obligación de compra y cláusulas de recompra, aunque el Betis ha puesto las cartas sobre la mesa y enarbolado el compromiso con Rafinha, que solamente quiere vestir de verdiblanco.

Finalmente, se produjo un entendimiento en diferentes puntos, como el abono de 1,2 millones de euros por el préstamo y la asunción de la ficha íntegra del zurdo, que asciende a dos millones de euros netos. El contrato incluiría una opción (que no obligación) de compra a 30 de junio de 2019 por una cantidad que, con variables, podría rondar los 20 kilos, pagaderos en varios plazos. Los culés, que no aceptaron compartir un porcentaje de la propiedad de Rafael Alcántara, sí podrían embolsarse, como con Tello, una parte de la plusvalía que generara una hipotética venta en el futuro.

Alcácer, no

Las partes esperan concretar antes del fin de semana un fichaje que no se verá acompañado, salvo sorpresa, por el de Alcácer, si bien desde la Ciudad Condal insistían en que el valenciano ha priorizado Heliópolis. Al parecer, Setién habría frenado su aterrizaje, pues no quiere más delanteros, por lo que el Borussia Dortmund, que sí puede asumir su sueldo (el Alavés no llega) habría viajado para convencer a Paco. Con todo, si salen Sanabria o Sergio León...