Setién: "Creo que hicimos muy buen partido frente al Levante"

El técnico del Real Betis Balompié, Quique Setién ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido frente al Alavés, en el que el cuadro verdiblanco buscará cortar el bache que ha supuesto la derrota en la primera jornada liguera frente al Levante.

Con respecto al tema de los jugadores ausentes en el último partido, Joaquín y Javi García, el técnico cántabro ha destacado lo siguente: "En principio Javi ha participado con el grupo, está bien pero no va a estar en la convocatoria, y Joaquín también, sigue arrastrando molestias. No revisten demasiada gravedad en cuanto a tiempo, se incorporaran a principio de semana los dos al grupo sin problemas".

A pesar de la derrota, Setién cree que el club verdiblanco hizo buen partido frente al Levante. "Hemos analizado con detenimiento el partido. Creo que hicimos muy buen partido, hicimos cosas bien. Dominamos el balón, estuvimos en campo rival. Sufrimos varias contras, que son más acierto del rival. Ejecutaron bien esas acciones".

En cuanto al estilo de juego impuesto por el técnico cántabro, ha declarado lo siguiente. "Estamos sujetos a que nos hagan muchas contras, pero jugamos como queremos jugar. Nos ha ido bien, el otro día hicimos muchas cosas bien, recuperamos tan solo perder el balón en campo rival. Tenemos marcadas unas pautas. No me alarmaría. Estoy bastante tranquilo, siempre hay cosas que corregir pero no estoy preocupado en absoluto".

Por otro lado, Setién no ha perdido la confianza en el club y en sus jugadores tras este mal inicio de campaña. "Nosotros las ganas las tuvimos la jornada pasada y las hemos tenido desde que empezamos. Todos tenemos una ilusión enorme por mantener la temporada pasada. Por una derrota no hay que pensar que hay que cambiarlo todo".

Sobre la titularidad de Inui, ha afirmado lo siguiente. "Claro que me lo he planteado. Me planteo todas las variables posibles e intento hacer lo más conveniente para cada partido. Estoy contento con Inui y con todos".

Acerca del estado de Cristian Tello, ha confirmado que no está en plenas condiciones. "Ha entrado en la convocatoria, es una alternativa, un futbolista con muchas condiciones. No está al 100%, pero irá a más".

Uno de los jugadores más cuestionados tras la derrota fue Pau López, a lo que Quique Setién se ha reafirmado en la seguridad demostrada en sus jugadores. "¿Cometió algún error? Yo tengo confianza, le metan seis o le metan tres".

Asimismo, Setién también ha tenido tiempo para contestar a Javier Tebas. "Yo le precisaría que no me he quejado del VAR, todo lo contrario. Al principio era reticente, pero se lo comenté al colegiado del Levante, que me parecía bien, que iba a convertir el fútbol en más justo. Lo que me extrañó es que nadie de los que están en el VAR, le indicara para consultarlo. Si no lo consideran suficiente, vale, pero si tenemos esa posibilidad...".

Por último, el técnico cántabro ha destacado las cualidades del Alavés. "El año pasado nos hizo mucho daño. Tenemos algunas dudas de cómo van a presentar el partido, si igual que con el Barcelona, si van a jugar con un punta o dos, cinco jugadores en el medio del campo. Defienden bien y salen rápido a las contras. Nosotros queremos llevar el protagonismo en el partido, aunque es complicado. Nadie se deja ganar fácilmente, veremos qué pasa".