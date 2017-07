Análisis: Nolito, en 10 claves

Tiene la costumbre la secretaría técnica nervionense de preguntar al técnico de turno sobre los perfiles de los jugadores que necesita para desarrollar su juego y, posteriormente, de elegir a los más idóneos, aprovechando su amplia labor de scouting. No obstante, Óscar Arias, como antes Monchi, no rechaza cualquier petición concreta del técnico. Eduardo Berizzo aterrizó con los nombres en la cabeza, los de Guido Pizarro y Nolito, y el director deportivo se los ha puesto a su disposición. Pero ¿qué beneficios puede aportar el sanluqueño, ya anunciado oficialmente, al Sevilla? Lo analizamos en 10 claves:

1. Rendimiento inmediato. El extremo es, junto a Krohn-Dehli (Celta) y Gaby Mercado (Estudiantes), un alumno aventajado, pues ya domina la filosofía y los métodos de Berizzo. Además, conoce perfectamente la Liga y la idiosincrasia del club nervionense.

2. Motivación extra. Tras acabar desapareciendo de las alineaciones de Pep Guardiola y no llegar nunca a adaptarse a la vida en Inglaterra, el ex del Celta llega al Sánchez-Pizjuán con unas ganas tremendas de recuperar el protagonismo y alcanzar un objetivo paralelo: ser citado por Julen Lopetegui para el Mundial.

3. Español y con carácter. Tras marcharse Vitolo, el Sevilla se había quedado únicamente con cuatro nacionales: Rico, Soria, Escudero y Sarabia. La nervionense, que suma ahora a un futbolista con peso dentro del vestuario, es la tercera plantilla con más extranjeros de LaLiga. Importante para la Champions.

4. Amplitud, visión y remate. Se trata de un extremo clásico a banda cambiada, lo que le aporta amplitud a su campo de visión, le permite poder salir por dentro y por fuera, asistir como un '10' y rematar como un 'killer'. Se mueve como pez en el agua en el vértice del área.

5. Desequilibrio. Hay jugadores a los que el rival les intuyen qué movimiento van a hacer, actuando en consecuencia, y que, sim embargo, terminan completando su acción con éxito. Nolito es uno de ellos. Tiene un amplio repertorio de regates y sabe esconder el balón.

6. Provocador y lanzador de faltas y penaltis. Él se los guisa y él se los come. El otrora jugador del Écija es un especialista en las acciones de estrategia (córners y faltas, directas e indirectas) y desde los once metros, una suerte esta última en la que no estuvieron nada atinados en Nervión durante la pasada temporada.

7. Un gambeteador con amplias miras. Nolito ha aprendido a elegir bien los momentos. No tiene problema en jugarla atrás o cambiar el sentido del juego si no atisba salida. Ha progresado en lo táctico. Atrae rivales y sabe explotar los espacios, más allá de buscar el uno contra uno ante su marcador/es.

8. Gestión del rendimiento. Pese a que el 'artista' intermitente, el internacional español ha aprendido a gestionar sus intervenciones durante los encuentros para acabar aportando un rendimiento regular durante los 90 minutos. Se desgasta sólo cuando debe, también en defensa, bajando en ocasiones a campo propio.

9. Control de los tiempos. Sabe aguantar a la espera del lateral, los interiores o el desmarque del delantero, o percutir si existe ya acumulación de compañeros en el área rival. Es válido para ataques estáticos o transiciones ofensivas más rápidas; pese a no ser muy veloz, elige bien los sitios donde recibir.

10. Gol. En 119 partidos en LaLiga, ha participado demanera directa, con gol o asistencia, en 67 tantos. Nolito va a elevar las cifras anotadoras de un equipo que ha confiado el puesto de referencia a un jugador, Luis Muriel, que está por romper en el aspecto goleador.