Ganso y el problema del Sevilla

El aficionado lo achaca siempre todo a los nombres, a que no jueguen los que le gustan, los que están de moda o los que suenan más en las redes (hay cada campañita?), y el entrenador es malo o bueno en función de si elige a uno u otro jugador. A eso lo reduce todo. Pero el técnico de turno tiene que atender a varias vicisitudes que se le escapan al seguidor, como a los estados de forma, los de ánimo, las adaptaciones, las compatibilidades, las características del rival... Berizzo, por ejemplo, no podía contar con Banega ni el ´Mudo´, y se decidió por Ganso.

No seré yo quien defienda la actuación del brasileño en Getafe, porque no fue buena más allá de gol, pero no hemos visto un mal partido de Ganso en un buen Sevilla, sino un mal partido de Ganso en un mal Sevilla. El contexto siempre importa. Él y Mercado estaban siendo objeto durante el encuentro de numerosas críticas, y Mercado y él fabricaron el tanto de la victoria. ¿Qué cosas, verdad? Por suerte, en el fútbol dos más dos no son cuatro. No es una cuestión matemática, como tampoco se puede reducir todo a los nombres.

. Es tan evidente que lo ha reconocido Pizarro tras el partido . El equipo no está cómodo, ni en defensa () ni sobre todo en ataque, aunque una cosa lleve a la otra, pues al final es la gestión del balón, el cómo y el dónde tenerlo, lo que marca todo.

El parón le va a venir al ´Toto´ de maravilla. O debería. Mientras tanto, conviene recordar que el Sevilla ha ganado con un pase de Mercado y un remate (sublime) de Ganso, para que quede claro que esto, efectivamente, no es una cuestión de nombres, sino de equipo, y el Sevilla ahora mismo se encuentra lejos de ser uno bueno, esté quien esté sobre el campo.