La culpa de Serra 

"Hay gente que tiene más culpa que yo", dijo Serra Ferrer tras la victoria que devolvía al Betis a Europa cinco años después. Y, obviamente, en parte tiene razón, porque él no entrena y, ni mucho menos, mete los goles o los evita. Pero, en realidad, casi toda la culpa es suya, claro que sí. Haro le reclamó cuando ya se encontraba contra la espada y la pared, y el de Sa Pobla no pudo decirle "no" a su Betis, al que ha dotado de cordura y limpiado de pensamientos negativos en unos pocos meses.

Él no es de los que confunde el 'manque pierda' con la ausencia de ambición. Quiere al Betis, en cualquier circunstancia, pero quiere un Betis ganador siempre. Apostó primero por un técnico al que le gusta ser protagonista sobre el campo, aparcó los experimentos en verano y contrató a jugadores con nivel y experiencia en LaLiga, concretó el mejor fichaje del mercado de invierno en España (Marc Bartra) y, cuando vio que estaba en disposición de apretar al cuerpo técnico y la plantilla para que luchasen definitivamente por Europa, no le tembló el pulso. Sólo eligió el momento idóneo.



Y Serra. Lejos de mostrarse eufórico tras certificar la clasificación, recordó que éste, quey, más a corto plazo, que: quiere acabar quinto y, con todas sus ganas, vencer al Sevilla en el Benito Villamarín.

Había quien decía que el de Sa Pobla no iba a casar con Setién, que tenían ideas muy distintas sobre fútbol, cuando el mayor acierto de Serra ha estado, precisamente, en demostrar que cualquier estilo es válido si le das a tu técnico las herramientas necesarias para que lo monte. Definitivamente, entendió rápido lo que demandaba su entrenador, tuvo buen ojo para encontrarlo en el mercado y grandes dotes negociadores para traerlo.

Con este Betis, practicando un buen fútbol, en Europa y con el estadio lleno, Serra se topará con menos problemas para reforzar al equipo en algunas posiciones clave de cara a la próxima temporada, ya que muchos futbolistas querrán vestir de verdiblanco y formar parte de un vestuario que irradia alegría y buen rollo. Su gran examen estival, tras ser el más rápido en hacerse con Pau, Inui y Canales (¡a coste cero!), estará en el pivote, un puesto clave para Setién en el que nadie se ha asentado esta temporada y que llevó al cántabro a tomar la inteligente medida de asegurar la salida con tres centrales (cada pérdida del medio defensivo acababa con un gol en contra).

Pese a la duda de qué pasará con Adán, la base está y es buena. Le quedará recaudar (Durmisi, Camarasa, Rafa Navarro, Alegría...), convencer a Fabián de que siga creciendo en casa y hacer 3-4 refuerzos de nivel para que a este ilusionante Betis no se le haga un mundo luchar de verdad en tres competiciones. O, lo que es lo mismo, soñar en grande, como está haciendo Serra.