Pardo, Tosca... y mucho más

Ambición y motivación. Esos fueron los motivos que ayer esgrimió Rubén Pardo para destacar por qué eligió al Betis cuando tenía otros clubes interesados. Dos señas de identidad con las que empezó este equipo la temporada, que ya reflejó Poyet cuando cogió el equipo y se las transmitieron a Víctor, pero que aún echa de menos la afición cada domingo.

No es que los jugadores no se dejen la piel en cada encuentro, porque, al menos en casa, últimamente lo hacen. Pero sí que sus aficionados quiere más y esperan que esa ambición de la que se habla se vea traducida en juego, goles y resultados. La pitada del pasado domingo indicaba, precisamente, lo contrario: cierto pesimismo ante una primera vuelta donde el Betis no se ha acercado a su objetivo. Un 'Top-10' para el que hace falta Pardo, Tosca... motivación, ambición y mucho más.