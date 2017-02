Dani apunta a la 'Roja'

Víctor le dio la camiseta y Ceballos no sólo la agarró sino que puso a todos a seguirla. En tan sólo tres meses, el de Utrera ha pasado de no ir convocado, ni con su equipo ni con la sub 21, a hacerse el líder del Betis y recibir los elogios de un seleccionador absoluto que lo conoce a la perfección de su paso por las categorías inferiores de la 'Roja'. Viendo su progresión y pese a la gran competencia que hay en el centro del campo español, no sería descabellado que lo viéramos en una de las próximas listas del técnico guipuzcoano. Méritos está haciendo.

Desde que regresó al once de forma habitual es el que asume el liderazgo en el juego ofensivo del equipo y el que más corre. Sólo le falta marcar... Su fútbol no para de crecer y su madurez va de la mano. Le falta un último paso para alcanzar la absoluta. Lo dará.