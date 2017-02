Un derbi de inflexión

No puede ser de otra manera. El Betis, que quería mirar hacia arriba al verse bastante lejos del pozo, no sólo no arranca, sino que se ha estancado en la zona media baja de la tabla, merced a su exiguo bagaje (tres puntos de los últimos 18). Por todo ello, urge resetearse en el Día de Andalucía, oportunidad pintiparada se mire por donde se mire. Enfrente, un irregular anfitrión que tampoco termina de despegar con el 'Gato' Romero.

Antes al contrario, un solo triunfo en las once jornadas más recientes sitúan al Málaga en el mismo hábitat de un cuadro verdiblanco que ha de engordar antes el colchón si quiere saltar sobre él de aquí al epílogo liguero. Por todo lo anterior, el derbi regional de esta noche tiene que ser forzosamente el de la inflexión heliopolitana. Encontrar la semilla que floreció con Víctor a finales de 2016 es la clave.