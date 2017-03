Mel lo complica todo

No debería tener la presión que con la que llega, pero la tiene. Hay hasta seis equipos peores que el Betis en este campeonato y le separan ocho puntos de un descenso al que parecen abocados al menos dos clubes (Sporting y Osasuna), pero el Deportivo es un rival directo en la lucha en la que le han enfrascado sus malos resultados y si no quiere estar mirando hacia atrás hasta el final, el equipo de Víctor debe ganar -o al menos no perder- este partido.

Si a eso le añadimos que el técnico del rival es el más querido por la afición verdiblanca el morbo es mayor. Pero más que que adversidades sentimentales, lo que dificultad la victoria es el conocimiento que Pepe Mel tiene de su ex equipo por seguirlo habitualmente. El madrileño, que sigue invicto al frente del Deportivo, lo dificulta todo. Ni eso servirá de excusa. Hay que ganar.