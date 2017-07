Carles Gil, el 'chico Setién'

Cierto que el fichaje de Carles Gil no genera la expectación que podría haber provocado hace un año y mucho más hace dos, pero puede ser un gran fichaje. Cierto que el valenciano no ha explotado en su regreso a la Liga y lleva tres años con más sombras que luces, pero también que sólo cuenta con 24 años, que está en la edad perfecta para dar el salto y que, tras fracasar en la Premier y verse lastrado por las lesiones en su regreso a la Liga, tiene más hambre que nunca. Sabe que se le pasa uno de sus últimos trenes para jugar en un equipo poderoso y no lo quiere dejar escapar.

Y el Betis es el equipo ideal para dar ese salto al que aspira. Es un club histórico, en el que las aspiraciones son siempre altas, con una masa social exigente, una afición incondicional, que ha sufrido demasiadas decepciones en los últimos años, y cuyo equipo tiene las mismas ganas de crecer que el mediapunta levantino. Puede ser la comunión perfecta. De ahí tal vez las ganas del propio Carles Gil de recalar en en equipo heliopolitano.

Si a eso añadimos que juega en una posición en la que el Betis está falto de efectivos y que Setién quiere a toda costa contar con varios jugadores de su perfil para poder desarrollar el fútbol que más le gusta el círculo se completa. Con su fichaje todos ganan: el Aston Villa que no cuenta con él; el Betis, que incorpora a una de sus primeras opciones para la mediapunta; y el propio Carles Gil, que regresa a un histórico de la Liga. Que se haga ya.?