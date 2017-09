Sólo se le pedía eso

No era partido para experimentos y Berizzo no arriesgó ni lo más mínimo, ni en la estrategia ni en un once en el que metió el mayor número de futbolistas que ya estaban la pasada campaña y estaban acostumbrados a jugar juntos.

Tampoco era un partido para ser vistoso, sobre todo porque el terreno de juego tampoco estaba para jugar tras la fuerte lluvia que había caído, y el Sevilla fue a lo práctico, a dominar mientras pudo, a correr y a aprovechar sus oportunidades. Y lo hizo a la perfección.

El Sevilla hizo lo que tenía que hacer. Sacar un resultado positivo o, al menos, el menos malo para encarar la vuelta ante los suyos. Y no sólo fue bueno sino que pone la eliminatoria muy de cara, pues obliga al rival turco a sacar dos goles de ventaja o ganar por la mínima en un partido con muchos goles, en el Sánchez-Pizjuán, con 40 grados, una afición incondicional y un equipo ilusionado. Salvo catástrofe, está hecho.