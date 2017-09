Mel, Boudebouz... muchos alicientes

Pepe Mel sigue siendo muy querido entre los béticos, pero desde que Undiano Mallenco dé inicio al encuentro encontrará pocos amigos enfrente. El regreso del entrenador madrileño a la que ha sido su casa en tres etapas es uno de los grandes atractivos del duelo de hoy, pero no el único. Y es que en el bando contrario, pese a que presumiblemente no será titular, Boudebouz le arrebata todo el protagonismo. Todos los aficionados quieren ver en acción al franco-argelino, uno de los fichajes mediáticos de este verano. Como también quieren empezar a aplaudir a la de ya a los Tello, Javi García, etc. Futbolistas que apenas tenían rodaje en el primer partido en casa ante el Celta.

Todo ello en un encuentro clave de cara al futuro. El Depor es de 'su liga' y ante esos equipos, el Betis no puede fallar. Su afición tampoco lo hará.