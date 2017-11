Demasiado predecible

Hay una máxima en fútbol: cuando un partido no lo puedes ganar, no lo pierdas. No suele ser válida para los visto anoche en el Villamarín, pero los aficionados béticos se pueden ir más que satisfechos con un punto con el que no soñaban ni por asomo en los primeros veinte minutos de la segunda mitad, cuando el Getafe tuvo varias opciones para sentenciar el partido.

Lo positivo es que el Betis, sin jugar su mejor duelo, sacó un punto, y que tras verse contra las cuerdas tuvo recursos para casi ganar el encuentro; lo negativo, el resto... El Betis, tras un buen inicio, se contagió pronto del juego de su rival, volvió a ser predecible y eso hizo que el Getafe lo tuviera a su merced.

Sólo la falta de acierto de sus delanteros evitó una mayor sangría. Se echó de menos esa fuerza bética inicial de partidos previos y de más su parsimonia en el juego. Aprendan de los errores.