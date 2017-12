Sin soluciones

Es lícito que Quique Setién se enfade en sala de prensa y reivindique su estilo como su razón de ser como entrenador, pero de nada sirve abanderar de tal manera una filosofía si no se trabaja lo suficiente para evitar los tremendos desajustes de su equipo.

Ya no se trata de que no exhiba el juego que pregona sino de que cae en los mismos errores una y otra vez, transmitiendo la sensación de que no se insiste en los conceptos que fallan y de que se olvida de construir un equipo compacto, capaz de defender también cuando no disponga del esférico.

Ayer, el Cádiz pasó por encima con una facilidad pasmosa, generando peligro en cada llegada por la ausencia de consistencia de un Betis excesivamente frágil en la resta y que sólo funciona con impulsos individuales. El problema no radica en el estilo en sí mismo, sino en que no se aportan soluciones para las evidentes deficiencias de un equipo basado en una idea sin desarrollo ni enjundia.