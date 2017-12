Ya no vale no perder.

Ya no vale no perder. Lince.

Los aficionados sevillistas despedían ayer a sus jugadores con una sonora bronca. Es lógico cuando las expectativas son muy altas y la aspiración es luchar por los cuatro primeros puestos. Si es así, un club modesto, como el Levante, no puede llevarse dos puntos de Nervión. Así lo entiende una afición que no ha visto perder a su equipo, en ninguna competición, en todo 2017 y aún así, no perdonó el pésimo partido realizado. Ahora toca reaccionar en Anoeta para no alejarse de esos cuatro primeros puestos.

Pero ayer eso, tal vez, fuera lo menos importante. El partido vivió dos momentos emotivos. El primero en el arranque, cuando se confirmó que sería Berizzo el que mandaría desde la banda. Una gran alegría para todos.

El segundo, cuando entró Navas mediada la segunda mitad. El palaciego ya es el futbolista que más ha vestido la camiseta del Sevilla en toda su historia. Ya es un mito. Y le queda fuelle.