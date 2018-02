Setién no va de farol con la cantera

Setién no va de farol con la cantera

El discurso sobre la cantera suele ser bastante demagógico. La búsqueda de resultados presiona a los entrenadores y no siempre es fácil dar oportunidades a los que vienen de abajo. En no pocas ocasiones, es el propio aficionado que pide presencia de canteranos el que sentencia al que sale al segundo partido. Antes del descalabro del último descenso, el Betis presentó el 'Proyecto Heliópolis', poco más que un brindis al sol que no tenía una base real más allá de palabras bonitas porque es imposible garantizar en el fútbol moderno un equipo con un 75 por ciento de canteranos que peleen cada año por objetivos altos.

En la última convocatoria del Betis, ocho de los 18 convocados eran canteranos. Un porcentaje del 44 por ciento nada despreciable en el que se mezclaban cuatro generaciones, las de Joaquín, Sergio León, Fabián -más que por edad por fecha de promoción- y Junior, Francis, Pedro, Rafa Navarro y Loren. En el equipo titular partieron cinco de estos futbolistas y participó un sexto.

Para tener un proyecto con una imporante presencia de la cantera hace falta alguien como Setién. Un técnico que piensa a largo plazo -para toda la vida como él siempre dice- y que piensa antes en el club que en sí mismo, algo que en no pocas ocasiones le puede pasar factura.

En la previa del partido del Deportivo muchos dudábamos que fuera a darle una nueva oportunidad a Loren dejando a importantes inversiones como Sergio León y Tello en el banquillo. Lo fácil era poner a los que de verdad tienen que dar la cara por el equipo. Pero la lógica deportiva invitaba a poner al marbellí tras su doblete ante el Villarreal. Setién apostó por Loren y por Junior, demostrando que no va de farol. El delantero le dio la razón con su gol de la victoria con asistencia del lateral.

Son ya siete los jugadores que han debutado con el cántabro: Julio Gracia, Aitor Ruibal Juanjo Narváez, Francis Guerrero, Redru, Junior y Loren. La promoción del punta fue una apuesta clara de Setién, que renunció a un fichaje para el ataque para que los esfuerzos se concentraran en Bartra. Una decisión que le está dando la razón.