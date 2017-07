Los consejos de Milenium Aljarafe sobre dieta, salud dental y deporte

Angela Pancorbo, directora médico de Milenium Aljarafe, la clínica dental de Sanitas en Bormujos, nos habla de la relación entre la dieta del deportista y su salud dental.

- ¿Cuál es la mejor dieta para el deportista?

- Lo mejor para cualquier persona es seguir una alimentación sana y equilibrada, que le proporcione todos los nutrientes en las cantidades adecuadas. En el caso de los deportistas, además, habría que adaptar la ingesta al tipo de deporte realizado y a los entrenamientos (intensidad, duración, número de sesiones, horarios?).

- ¿Y en qué consiste esa dieta equilibrada?

- En tener una dieta variada, tomar bastantes alimentos ricos en fibra, más pescado y menos carne, no abusar de las grasas, pues no deben superar el 30% de los alimentos diarios, sustituir mantequillas por aceite de oliva, disminuir el consumo de sal, etc.

- ¿Cuál sería el ritmo adecuado diario de las comidas?

- Es conveniente realizar entre 4 y 5 comidas a lo largo del día, para repartir mejor el aporte energético. Los que practican deporte deben tener en cuenta el horario del entrenamiento.

- Y ¿cómo se adaptaría esto a la competición?

- Días antes de la competición debería aumentar la ingesta de hidratos de carbono; además, que no sean platos nuevos o muy condimentados. Y, en la hora previa, todo alimento debe ser líquido.

- ¿Cómo se refleja esta dieta en la salud dental del deportista?

- El deportista suele preocuparse por su salud y, por tanto, también por su boca. Suele mantener una higiene adecuada y acude al dentista a sus revisiones, pues una caries, un problema en la encía o un dolor de muelas afectan directamente a su rendimiento deportivo.

- ¿Cuál es el momento más crítico desde el punto de vista de la salud dental?

- En los últimos días de entrenamiento y, principalmente, competición, la ingesta de gran cantidad de hidratos de carbono y la forma en la que se toman (barritas, bebidas energéticas, etc.), junto con la deshidratación del momento debido al esfuerzo físico, hace que el pH de la boca baje drásticamente, produciendo un ambiente ácido que facilita la aparición de caries. Además, no relacionado directamente con la alimentación, pero sí con el esfuerzo y la concentración, durante la competición y los días previos son frecuentes los episodios de bruxismo. El deportista, buscando de forma inconsciente soltar adrenalina, aprieta los dientes de manera descontrolada. Ese rechinar entre dientes en ambiente ácido acelera el desgaste y destrucción de superficies dentales.

- ¿Qué recomienda para evitarlo?

- Enjuagarse la boca con agua abundante tras la competición, tomar chicles sin azúcar mientras compite para mantener salivación, llevar siempre en la mochila la pasta y el cepillo de dientes y acudir al dentista al menos una vez al año.

MILENIUM DENTAL ALJARAFE 954788606