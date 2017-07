Apartamentos turísticos bien asegurados

El creciente boom de alquileres de pisos turísticos, que tan en jaque tiene al sector hotelero que lo considera competencia desleal, ha dado lugar a la intervención de Hacienda para evitar ingresos ocultos y a las Comunidades Autónomas que intentan regular esta práctica y garantizar este servicio con seguros de responsabilidad civil "profesional".

Se antoja indispensable para la práctica de dicha actividad un seguro de responsabilidad civil para apartamentos turísticos que cubre daños materiales, personales y económicos que se produzcan a los inquilinos.

Si bien, los daños materiales y/o personales que se produzcan a los inquilinos son poco probables, desprendimiento del techo, algún mueble golpeando a alguien o algo dañándolo; nada es imposible; no es menos cierto que protege al propietario contra una posible reclamación, aunque sea injustificada si el inquilino ha sufrido un accidente por su propia torpeza, resbalarse en la bañera, o quemarse usando la cocina.

Una parte fundamental de este seguro es cubrir los daños económicos que produzca a los inquilinos; por ejemplo: si el propietario se equivoca y alquila el mismo piso durante el mismo periodo a dos familias distintas. El que llegue el último, se va a encontrar con una situación muy desagradable. Va a tener que buscar otro sitio, que según en qué época del año puede ser complicado, probablemente la primera noche tendrá que ir a un hotel y, cuando encuentre algo, lo normal es que sea más caro o más lejos. Lo normal es que todo esto e incluso un cierto daño moral le sea reclamado, pues el error ha generado importantes molestias al cliente.

Pero en otras ocasiones puede ser sin culpa del propietario surja algún imprevisto en el inmueble, como una rotura de un bajante, corte del suministro eléctrico, etc. haciéndolo inhabitable y sin tiempo para reparar. Es evidente que el propietario no ha cometido ningún error, pero los inquilinos se han quedado sin piso. Volveríamos al escenario anterior de una reclamación que, según las circunstancias, puede llegar a ser importante.

Son muchas las personas que se preguntan si el seguro de hogar no valdría, pues también tiene como garantías la responsabilidad civil; pero, el seguro de hogar no va a responder al hecho de que los inquilinos no puedan ocupar la vivienda en los días contratados por algún contratiempo inesperado, de ahí la necesidad de suscribir un seguro específico. Además, el propietario debería comunicar a la compañía el uso del piso, pues es un riesgo agravado frente a la vivienda habitual. Los inquilinos no la cuidan de la misma. Pero entendiendo que, si el seguro está bien hecho, es cierto que si se dobla la responsabilidad civil por daños materiales y/o personales, pero no los daños económicos.

Tanto por imperativo legal, como por la propia tranquilidad en el desarrollo de la actividad, lo más recomendable es la contratación de un seguro especifico puesto que los accidentes son muy imprevisibles.

