Qué gastos debemos priorizar

Muchas veces no tenemos claro en qué se nos va el dinero, o por qué nos quedamos sin fondos justo antes de terminar el mes y hacer los pagos más importantes. Y hay una respuesta para ello: no priorizamos los gastos. En ocasiones al tener el dinero en nuestras manos gastamos en todo, consideramos que lo que vemos en las tiendas lo necesitamos y el pasar a la caja registradora es más fácil de lo pensado.

Dicha conducta es la que nos lleva a malgastar nuestros ingresos y quedar antes de finalizar el mes, sin dinero en el bolsillo. Por ello, saber manejar los gastos individuales es de gran importancia pues le ayudarán a mantener unas finanzas personales saludables. Además, hacerlo no es complicado.

Según expertos, ésta es una de las variables más fáciles de controlar, pues solo es necesario poner en práctica algunas técnicas de control y racionalización de los mismo para aprender a priorizar gastos y manejar bien los ingresos con relación a éstos.

1. Empiece por presupuestar el pago de su salud, pensión y Arl que le permitan gozar de tranquilidad para vivir su día a día. Si es empleado con seguridad tales aportes son lo primero que le descuentan cuando le pagan su salario, pero si es independiente póngalos en su lista de prioridades.

2. Elabore un presupuesto, estructure a partir de sus ingresos cuáles son los rubros en que va a gastar, revisando para ello el valor histórico asignado a tal gasto. Por ejemplo, si el gasto a presupuestar es el pago de algún servicio público, verifique cuánto consume mensualmente, cuánto acostumbra a pagar y realice la provisión correspondiente.

3. Dé prioridad a los gastos personales que afectan su tranquilidad para sobrevivir y que parten de un compromiso muchas veces contractual, como el pago del alquiler, pago de la hipoteca de su vivienda, pago de los impuestos...

4. Estime cuál es el valor requerido para su alimentación. Utilice los nuevos formatos de supermercados a bajo costo y tenga en cuenta que su gasto debe enfocarlo a lo básico en materia alimentaria. Si desea comprar productos que no son básicos no pierda de vista que por no ser prioritarios los puede sacar de su canasta en cualquier momento sin mayores traumatismos.

5. Busque probar con productos sustitutos a menor precio, así como comprar en las plazas de mercado. Realice siempre el ejercicio de comparar y no se vaya por la primera alternativa que se le presente.

6. Presupueste una partida para adquisición de seguros, como el fúnebre, hogar, etc. ello podrá evitarle muchos dolores de cabeza.

7. Si usted declara renta, tenga una reserva para el pago de sus impuestos y esté siempre al tanto de los descuentos por retención que le practican y guarde sus certificados.

8. Incluya dentro de su presupuesto el pago de las obligaciones diferentes a las que afectan sus necesidades vitales, como el pago de la tarjeta de crédito u otros adquiridos tanto con entidades financieras como con particulares.

9. Evite endeudarse y no genere expectativas de gasto inmediato con posibles ingresos futuros, es allí en donde se descontrolan los presupuestos que conducen a grandes problemas personales.

10. Una vez haya presupuestado lo anterior, enfóquese en sus gustos no tan prioritarios incluida la recreación, contemple compras de vestuario, calzado, así como sus idas a cine.

Helvetia cuenta con una amplia gama de planes y sistemas de ahorro, encontrarás desde fórmulas conservadoras con garantía, hasta productos más modernos y sofisticados donde podrás obtener importantes rendimientos a medio y largo plazo.

Sea cual sea tu objetivo, ahorrar te proporcionará tranquilidad para tu futuro, protegiéndote de los problemas inesperados y con Helvetia te resultará más fácil.