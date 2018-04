Ben Arfa, que queda libre, abre el abanico de destinos

Hatem Ben Arfa cuenta los días para finalizar su segundo año de contrato con el PSG, un contrato que expira el próximo 30 de junio y que pondrá fin a dos temporadas complicadas después de que en el verano de 2016 el delanetero rechazará la propuesta del Sevilla para decantarse por el PSG a última hora.

Sin embargo, la aventura del delantero de Clamart en la capital parisina no ha sido la mejor. El delantero apenas ha jugado 32 partidos (cuatro goles y siete asistencias), todos ellos en su primera temporada. Nunca se hizo con el puesto de titular en el equipo de Unai Emery y su relación con el extécnico del Sevilla fue cada vez a peor. Tanto es así, que incluso lo apartó y lo mandó a entrenar con el filial.

La situación, lejos de arreglarse, llegó a un punto de no retorno, y este año Ben Arfa no ha contado con ningún minuto de juego. Su contrato con el PSG acaba en tres meses y ofertas no le van a faltar.

No en vano, ya se hablan de posibles destinos para Ben Arfa, o mejor dicho, de no destinos. Según palabras de Michael Ouazine, agente de Ben Arfa, el jugador no quiere marcharse con 31 años recién cumplidos a una liga de menor nivel como "Grecia, China o Turquía".

En una entrevista a Eurosport, Ouazine ha asegurado que su jugador pondrá por delante un proyecto deportivo al aspecto económico y que el Niza, donde rindió a un gran nivel, tampoco es una opción, dejando abierta la vía del Olympique de Lyon, club en el que se formó Ben Arfa. Quién sabe si el Sevilla volverá a la carga por el delantero dos años después...