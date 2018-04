Berge ya está a disposición de su entrenador y el Genk asume que saldrá

Sander Berge ya ha olvidado la lesión muscular que le tiene en el dique seco desde el pasado 25 de octubre. Estos días, el futbolista noruego se ha incorporado a los entrenamientos de su equipo y, como ya publicó ESTADIO a comienzos de mes, estará a disposición de su entrenador para los últimos partidos del 'play off' del campeonato belga, aunque no ha entrado en la lista para el partido de hoy contra el Gent. La idea es que no acabe la temporada sin volver a jugar

El mediocentro abandona así su particular vía crucis con la intención de ayudar a su equipo a clasificarse para competiciones europeas el próximo curso.

Será seguramente el último servicio del nórdico para el Genk, ya que el club asume que se marchará en verano. Lejos de aminorar por su lesión el interés que despierta el noruego, a Berge se le siguen aproximando clubes para conocer su situación. Entre los equipos que están en la puja figuran el Sevillla, el Betis y el Villarreal en LaLiga. Mientras que equipos top de Inglaterra, Alemania e Italia también permanecen atentos a la situación del mediocentro. Ha sido vinculado a Juve, Liverpool o Arsenal.

Entre 12 y 15 millones de euros

El Sevilla llegó hasta 12 kilos el pasado verano, pero el Genk se enrocó en cantidad inalcanzables y muy fuera de mercado para un futbolista con menos de un año de experiencia en Bélgica.

Tras la lesión su cotización no ha subido y el precio de salida pactado con el futbolista rondará esa cantidad que ofrecieron los nervionenses el curso pasado. Los bonus podrían llevar la operación a ese tope de 15 millones de euros.