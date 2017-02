Madonna: "Si votan por Hillary Clinton, les haré una mamada"

Madonna ha querido mostrar su apoyo a la candidata Hillary Clinton y una horas antes de que comenzara e tercer debate por la carrera presidencial en los EE.UU., la cantante ha realizado unas declaraciones de carácter sexual en el Madison Square Garden.

"Bueno, me voy a ir marchando ya porque alguien mucho más divertido que yo está a punto de pisar el escenario. Señoras y caballeros, déjenme no obstante que les diga algo más antes de presentar a este genio de la comedia. Si votáis por Hillary Clinton, os haré una 'mamada'. Os prometo que soy muy buena. No soy ninguna patosa y me lo tomo muy en serio. Soy de las que miran a los ojos mientras lo hace y de las que se lo traga".

"Les prometo que soy muy buena. No soy ningún juguete sexual. Me tomo mi tiempo. Soy de las que miran a los ojos mientras lo hace y de las que se lo traga", apostilló la artista.