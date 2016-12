Lopetegui: "Iniesta merece uno de los máximos galardones"

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, recalcó que no está a "favor" de los premios individuales como el 'Balón de Oro' por su posible carácter injusto, pero no tiene dudas de que si se refiere a "justicia deportiva" el centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta debería tener "uno de los máximos galardones".

"Siempre he comentado que no estoy a favor de los premios individuales, creo que realmente muchas veces no hacen justicia, pero si hablamos de justicia deportiva, Iniesta es uno de los que merece uno de los máximos galardones por todo lo que ha hecho por el fútbol", expresó Lopetegui

En este sentido, dejó claro que él cree que hay "bastantes" jugadores españoles que merecerían un Balón de Oro. "Todos los que nos han dado tantas alegrías al fútbol español han hecho méritos para ello", subrayó el guipuzcoano.

Por otro lado, preguntado por la opción de convocar a David Villa, elegido mejor jugador de la MLS estadounidense, recordó que "todos los jugadores tienen posibilidades". "A partir de ahí tomaremos las decisiones pertinentes", advirtió.

Finalmente, sobre sus primeros meses al frente del combinado nacional, Lopetegui los califica de "manera muy positiva". "Estamos muy contentos con el compromiso, rendimiento y actitud de todos los chicos", celebró.