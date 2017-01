Lauren sobre la Copa África: "Las favoritas son Ghana y Gabón"

Lauren Bisan-Etamé, exfutbolista camerunés del Mallorca y Arsenal, declaró a EFE que la selección de Ghana es la "favorita" para ganar la Copa de África, una competición en la que Congo puede ser "la revelación" y Gabón, la anfitriona con José Antonio Camacho de técnico, va a "ganar orden".

Lauren (Kribi, Camerún 1977) desarrolló toda su trayectoria profesional en dos países: España e Inglaterra. Con su selección, Camerún, ganó dos Copas de África (2000 y 2002), fue nombrado mejor jugador del torneo en la primera y también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

Lauren, que fue internacional con Camerún en veinte ocasiones, habló con EFE sobre la Copa de África que se disputará en Gabón entre el 14 de enero y el 5 de febrero, y que va a comentar en Eurosport.

-¿Qué vamos a encontrar en la edición de este año?

Va a ser un torneo bastante entretenido y divertido. Creo que es interesante para comprobar la progresión de los equipos africanos.

-¿Cuánto queda para ver a un país africano tutear a ciertas potencias europeas o a selecciones como Brasil y Argentina?

Queda bastante, porque a nivel individual hay jugadores buenos, pero a nivel colectivo se está uno o dos escalones por debajo de los equipos europeos y sudamericanos.

-¿A qué selecciones debemos estar atentos este año?

Para mí la favorita es Ghana. Vamos a ver también a Argelia que, con la irrupción de Riyad Mahrez, hay que tener en cuenta. Luego está la vigente campeona, Costa de Marfil, y Gabón, que jugando en casa siempre tiene auto-exigencia y la inercia te debe llevar a competir mejor.

-¿Qué le parece la llegada de Camacho a Gabón?

Es una selección que con Camacho va a ganar orden, va a estar más ordenada. Muchas veces vemos a equipos africanos que hacen cosas inverosímiles en zonas del campo que no sirven para nada y creo que Camacho le va a dar ese punto de seriedad, concentración y saber qué hacer en cada momento y dónde hacerlo. No creo que sea la revelación, pero es una selección interesante.

-¿Qué equipo podría ser la revelación?

Yo diría que Congo. Se habla poco de ellos, pero tienen dos delanteros muy buenos y muchas veces tener jugadores con carisma hace que el resto del equipo tenga que estar al mismo nivel.

-Entre las favoritas no ha citado a Camerún.

Cada vez que juega un torneo es para ganarlo, no vale jugar bien o llegar a semifinales. Es un país que tiene mucha presión y mucha historia futbolística. Viendo la ausencia de jugadores como Kameni, Joel Matip o Allan Nyom, que tienen gran experiencia en Europa, no la veo arriba. Le va a costar estar ahí.

-¿Qué ha pasado en Camerún desde aquellos últimos años dorados de 2000 y 2002 cuando ganaron el trofeo dos veces seguidas?

Seguimos en la eterna transición. No se ha dado una generación que se pueda decir que va a ser campeona de África. No se ve claramente porque hay muchos factores que hacen que eso no se produzca. Es una pena porque Camerún siempre ha tenido generaciones muy buenas, desde la etapa de Roger Milla y posteriormente. Se tiene que trabajar mucho más.

-¿Qué recuerda de la edición de 2000 que ganó Camerún y en la que fue nombrado mejor jugador del torneo?

La viví muy intensamente. Fue espectacular, sobre todo la final contra Nigeria. Son los dos países más fuertes de África. No he experimentado nunca nada igual antes de un partido y posteriormente. Después de ganar esa final nos quedamos encerrados durante horas porque no podíamos salir de la presión que había.

-En aquella selección había jugadores como Samuel Eto'o que tuvo unos años posteriores de mucho éxito en el Barcelona.

Eto'o es lo que ves. Es un tío que va de frente y dice lo que piensa delante tuyo. Es muy comprometido y promulga con lo que habla. Para mí es un fenómeno. En 1998 me introdujo en la selección. Siempre hemos sido compañeros de habitación y conmigo siempre se ha portado fenomenal. Me aportó cosas, yo a él también, y para mí es un referente.

-¿Le sorprendió esa salida que tuvo del Barcelona con Guardiola?

No, porque Samuel es muy visceral y es así. Toma una decisión y va con todas sus consecuencias.

-Hay muchos jugadores africanos en España, pero no tantos como sudamericanos. ¿Por qué no se da tanto ese trasvase?

Este tema es un poco política, aunque es cierto ese dato. España tiene muchos futbolistas sudamericanos por la facilidad del idioma, lo que hace que se adapten mucho mejor, y también por la cultura latina y su evidente conexión. En Inglaterra hay muchos africanos porque es un país que en su día colonizó muchos países y muchos hablan inglés, algo que favorece la adaptación. Es más fácil que un futbolista africano acabe en Inglaterra que en España.

-Lleva unos años retirado de los terrenos de juego. ¿Le llama la idea de entrenar?

Para entrenar hay que tener vocación. Yo, en principio, no la tengo a día de hoy. Mis objetivos van por otro lado. Quiero seguir trabajando dentro de la institución en el Arsenal, soy embajador del club, pero busco otros objetivos. Me estoy formando y esa formación va encaminada a otra función. No la puedo decir de momento porque depende de terceros, pero va a ir relacionada con el deporte.