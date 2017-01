Tévez: "No veo a Messi en otro lugar que no sea el Barcelona"

El jugador argentino Carlos Tévez dijo hoy que no ve a su compatriota Leo Messi en otro lugar que no sea el Fútbol Club Barcelona, pero que tendrá que seguir lo que le diga el corazón. "Creo que Leo tiene una cosa particular con el Barcelona, que es que 'nació' allí, el Barcelona es su club y su casa. Para él no hay plata de si hay renovación o no, creo que es más un tema de qué le dice el corazón", apuntó el delantero.

Tévez fue presentado hoy con su nueva camiseta, azul brillante número 32, ante los medios de comunicación y la afición en la ciudad de Shanghái, donde inicia su aventura en el fútbol chino con el club Shenhua.

Acostumbrado a cambiar de club, 'El Apache' ha pasado a sus 32 años por equipos de países como Italia o Reino Unido, pero sin embargo por lo que lo conoce ve "muy difícil" que su compatriota Messi "se vaya del Barcelona".

El club español pretende cerrar lo antes posible la renovación de Messi, cinco veces ganador del Balón de Oro y cuyo contrato finaliza en el año 2018.