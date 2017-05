Buffon: "Ganar la Champions significaría mucho para mí"

El histórico portero italiano, Gianluigi Buffon, ha declarado en entrevista a la UEFA que ganar la Champions con el Juventus, único trofeo que se le resiste, "significaría vivir la mayor alegría" de su carrera, junto con la Copa Mundial que consiguió con la "Azzurra" en Alemania 2006.

Con la ventaja conseguida por el Juventus ante el Mónaco en el partido de la ida (0-2), Buffon considera que están un paso más cerca de volver a una final en Europa, sin embargo, cree que el partido de vuelta que se jugará mañana en Turín no será fácil, pues como él mismo confiesa, los del Principado "hacen un fútbol lleno de energía, muy positivo, y son un equipo tan físico como brillante".

'Gigi' también habló sobre su edad, y aquella imagen que dejó la ida y le dio la vuelta al mundo, en la que tocó la cabeza de Mbappé tras negarle el gol al joven francés en varias oportunidades. "Cuando Mbappé nació (diciembre de 1998), yo ya había jugado la Copa Mundial de Francia. Esto es lo bonito de tener una carrera larga", aseguró.

"Cuando empecé jugaba con futbolistas que habían nacido a finales de los 50 o 60. Ahora acabo los partidos con jóvenes del 2.000. Es bastante tiempo, aunque está bien saber que ahora estoy jugando con los nuevos Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo", comenta el guardameta de la 'Vecchia Signora'.

En cuanto a las posibilidades de alzarse con la Liga de Campeones, el portero italiano terminó la entrevista afirmando que el título sería una recompensa. "Siempre he querido ganarla y siempre he estado convencido de que puedo conseguirla junto con mi equipo, mis compañeros y la afición", señala. Buffon es uno de los pilares responsables de que la 'Juve' solo haya encajado dos goles en todo el torneo, por lo que el capitán no estaría exento de aspirar al Balón de Oro si su equipo lograse el triplete (Copa Italia, Serie A y Liga de Campeones).