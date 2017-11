Publican una guía para homosexuales para el Mundial de Rusia

A la hora de organizar un Mundial se espera espectáculo, un país lleno de vida y un gran empujón económico para el mismo. Pero también se generan daños colaterales, ya que Rusia no es conocida precisamente por sus valores democráticos ni por su excesivo respeto a los derechos humanos. Uno de los aspectos que ha comenzado a preocupar recientemente es la situación de los homosexuales y minorías étnicas durante el campeonato.

Esta semana el director ejecutivo de Fare (Fútbol contra el racismo en Europa) Piara Powar ha dado una rueda de prensa en la que presentaba una guía para homosexuales y personas pertenecientes a minorías étnicas que vayan al Mundial. Esta ONG mantiene buenas relaciones con la FIFA y la UEFA y ha considerado apropiado dar una serie de especificaciones, debido a la situación de Rusia con respecto a este ámbito.

"La guía aconsejará a los gais ser cautelosos en los lugares en los que la comunidad LGBT no es bienvenida. El mismo mensaje le damos a los negros o miembros de otras minorías étnicas. Id a la Copa del Mundo, pero sed cautelosos. Los aficionados homosexuales que vayan por la calle cogidos de la mano corren peligro por hacerlo, aunque también depende de qué ciudad sea y de la hora del día", explicaba el director ejecutivo de Fare.

Dicha guía recoge los detalles legales con respecto a este tema. La homosexualidad en sí no está prohibida en el gigante euroasiático, pero no es legal enseñarla a los menores de edad. "Los problemas de la comunidad LGTB no son parte del discurso público del país, la gente gay tiene un lugar en Rusia, pero está bastante escondido", afirmaba Powar.

Muchos aficionados de Alemania e Inglaterra han preguntado a la FIFA si podrán ondear la bandera homosexual en los partidos de fútbol. Esto ya no es un problema de Rusia, sino de la FIFA en sí, ya que no permite ningún símbolo político en los estadios de fútbol. Ante esto el sector homosexual aclara que no es un símbolo político, sino de sensatez. Por ahora no ha habido ninguna respuesta clara de la propia FIFA ni de la guía facilitada por Fare.