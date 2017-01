Piqué carga contra los árbitros y ´TVE´

Los futbolistas del Barça acabaron el partido de Copa del Rey ante el Athletic desquiciados con la actuación de Fernández Borbalán. El árbitro no señaló dos penaltis a favor de los culés, uno sobre Neymar y otro sobre Piqué. Además, debió expulsar a Aduriz por agresión a Umtiti.



En la rueda de prensa post partido, Luis Enrique no quiso hablar sobre la actuación del colegiado, pero el que si lo hizo fue Piqué, que atendió a 'Gol' minutos después de acabar el encuentro.



"Es la noche de Reyes y no podemos estar con nuestros hijos, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca este arbitraje. Ya vimos el Madrid-Sevilla. Espero que suban su nivel y se asemeje al de la competición", afirmó el central catalán.





.@3gerardpique : "Lo de Neymar es un penalti claro y la jugada mía con el portero, también. Ya sabemos cómo funciona esto" #GolLaCopa pic.twitter.com/5EEkCDG8G9 „ GOL (@Gol) 5 de enero de 2017

Un par de preguntas de una televisión pública en menos de un mes... Felicidades @EstadioTVE ?????? pic.twitter.com/D1EpLPikvl „ Gerard Piqué (@3gerardpique) 5 de enero de 2017

"Creo que lo de Neymar es un penalti claro, creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto", continuóPerono solo tenía paraEl zaguero azulgrana cargó horas después contra 'TVE' a través de las redes sociales. "Un par de preguntas de una televisión pública en menos de un mes. Felicidades Estudio Estadio", publicó Piqué en su twitter, haciendo referencia a dos preguntas del programa deportivo 'Estudio Estadio'.