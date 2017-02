Luna: "Espero que algún día pueda volver"

El exsevillista Antonio Luna, actualmente lateral izquierdo del Eibar, regresa este sábado al Sánchez-Pizjuán para enfrentarse al Sevilla, equipo al que le encantaría poder volver en un futuro: "Espero que algún día pueda volver. Es una ilusión que tengo desde que me fui, aunque es verdad que ahora andamos lejos".

Junto a ello, el de Pedrera reconoció en Radio Sevilla que se encuentra en negociaciones para renovar con el Eibar, aunque no se mostró demasiado optimista. "Con el club estamos en negociaciones, está la cosa complicada. No es algo que me importe demasiado ahora mismo. Ya se verá", explicó Antonio Luna, quien del partido dijo: "Estamos en buena racha, pero ya sabemos la plantilla del Sevilla y cómo es el Sánchez Pizjuán".