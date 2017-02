La plantilla del Athletic agasaja a Valverde con una tarta por su récord

La plantilla del Athletic Club ha agasajado hoy en Lezama con una tarta a su entrenador, Ernesto Valverde, por el récord de partidos que batió el domingo ante el Valencia, un choque con el que se convirtió en el técnico que más encuentros ha dirigido al equipo bilbaíno en su historia.

Valverde suma ya 290 partidos en las dos épocas en las que ha sido entrenador del Athletic, uno más que Javier Clemente, quien dirigió al equipo en 289 encuentros en tres etapas.

Cuando se encontraba haciendo una entrevista para el departamento de comunicación de la entidad rojiblanca con motivo de esa efeméride, en el campo de las instalaciones interiores de Lezama, los jugadores han entrado con una tarta -que portaba el capitán Gorka Iraizoz- ante la evidente sorpresa del técnico, que casi no sabía qué decir.

"Después de todo lo que os hago, ¿me regaláis una tarta?", se preguntaba Valverde en unas imágenes difundidas por la entidad rojiblanca. Posteriormente, casi hasta se disculpó por la charla previa -una 'ernestina'- con la plantilla tras el mal partido de ayer en Mestalla, donde el conjunto bilbaíno sumó una nueva derrota más a domicilio.

"Si sé que vais a venir así, no os monto la que os he montado ahí antes", comentó, dirigiendo la mirada al campo de entrenamiento. En todo caso, agradeció el detalle y recordó a los jugadores la importancia que tienen.

"Eskerrik asko (gracias), si no es por vosotros yo no estoy aquí, bueno no estamos aquí unos cuantos. Aquí los más importantes sois vosotros. El cocinero también (en agradecimiento a la tarta elaborada), pero lo más importante sois vosotros, desde el primer día hasta el último. Que lo tengáis en cuenta. Eskerrik asko, de verdad. Ha sido una sorpresa que vamos ...", dijo, sin terminar la frase.

"Esto no se hace", añadió cuando vio que los jugadores le dedicaban una ovación y empezaban a vitorearle.