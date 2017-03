Pedro León: "El Eibar está en el mejor momento de la temporada"

El jugador del Eibar Pedro León ha afirmado hoy que el equipo guipuzcoano "está en el mejor momento de la temporada", antes de recibir al Real Madrid en Ipurúa el sábado, en un duelo de la jornada 26 de Primera División.

El Eibar está en forma (en la segunda vuelta ha logrado 4 victorias, un empate y una derrota) y lo demostró el pasado martes, cuando empató en el tiempo de descuento con la Real Sociedad (2-2) en Anoeta gracias a un gol de Pedro León.

"Estamos en un momento bonito, importante, el equipo está siendo regular, se encuentra en el mejor momento. Personalmente estoy contento y deseando que llegue el partido para obtener un buen resultado", ha manifestado hoy el centrocampista en rueda de prensa en Ipurúa.

Pedro León, exjugador del Real Madrid, ha opinado que a los blancos "sólo les vale ganar, y más en el Bernabéu", por lo que el empate de ayer contra el Las Palmas "no fue un resultado bueno".

"Pero el Madrid aunque esté mal te puede ganar fácilmente; vendrá aquí a por los 3 puntos para intentar recuperar el liderato", ha advertido el extremo.

Los eibarreses plantarán batalla el sábado a los blancos. "Hemos competido en todos los partidos de la temporada, y también en el Bernabéu donde empatamos. Estando a nuestro nivel podemos poner las cosas difíciles al Real Madrid, que es el favorito, porque es uno de los mejores clubes del mundo", ha destacado.

Ha vencido en varias ocasiones a los "merengues" jugando con el Valladolid y el Getafe. La receta para lograrlo es complicada y pasa por "hacer un partido muy serio, en el mejor nivel del equipo, y que ellos no tengan el día", ha indicado.

Pedro León Sánchez, nacido en Mula (Murcia) hace 30 años, ha igualado su mejor marca goleadora (8 goles) en Primera División. Cuando jugó en el Getafe 2009-2010, antes de fichar por el Real Madrid, logró 8 tantos en liga y 1 en Copa del Rey, los mismos números que luce ahora de azulgrana.

Pedro León está viviendo su 'segunda juventud' en el Eibar y su destino está ligado al de Mendilibar, un preparador que acaba contrato el 30 de junio. Si Mendilibar no siguiera en el club eibarrés, el jugador dice que también dejaría el equipo pese a tener contrato en vigor.

"Venía de 2 temporada complicadas en el Getafe, por problemas extradeportivos y deportivos. Sabía que podía volver a dar mi nivel, y una de las personas que confiaba en mí era Mendilibar. Vine al Eibar porque Mendilibar confiaba plenamente en mí. Yo le conocía porque me había entrenado en el Valladolid", ha explicado el futbolista.

"Mi futuro en el Eibar sin Mendilibar no tendría sentido. Aquí me siento muy querido, porque el club y la afición me tratan de maravilla. Pero mi presencia aquí sin Mendilibar, sin la persona que ha confiado en mí en el momento más delicado de mi carrera deportiva, no tiene mucho sentido", ha sentenciado.ç