Setién: "¡Lo que hay que aguantar! Me he ganado todo lo que el fútbol me ha dado"

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Quique Setién, no oculta su enfado por los comentarios que está suscitando la propuesta que ha planteado al club si quiere seguir contando con sus servicios y defiende que todo lo que el fútbol le ha dado, se lo ha ganado sobre el césped.



Los dirigentes de la UD Las Palmas reconocen abiertamente que en este momento la renovación de Setién está muy lejana, por varios motivos, entre los que citan sus aspiraciones económicas.



De hecho, el propio presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, resumió ayer cómo esta la cuestión ante los micrófonos de UD Radio, la emisora oficial del equipo: "Tenemos un nivel, tenemos un presupuesto y aquí nunca vamos a perder la cabeza por nadie, ni por un entrenador, ni por un jugador".



Setién salió anoche al paso de la polémica abierta sobre su renovación a través de su cuenta de Twitter (@QSetien), donde escribió dos mensajes contundentes, aunque sin mencionar a nadie.



"Lo que hay que aguantar!!! La verdad es siembre el mejor camuflaje, pocos lo entienden", publicó a medianoche en la red social el técnico cántabro, para inmediatamente añadir este tuit: "Todo lo que el fútbol me ha dado me lo he ganado sobre el césped".





La situación del entrenador en el club grancanario también se ha visto enrarecida por algunos encontronazos con ciertos jugadores de su plantilla, que él mismo no ha dudado en hacer públicos cuando ha considerado que afectaban a la disciplina del equipo y podían comprometer su rendimiento, como ocurrió en enero, la semana en la que jugaron contra ely elEl técnico cántabro tiene previsto ofrecer hoy a las 12:30 horas su habitual rueda de prensa previa al partido de la jornada, que este domingo enfrenta a la UD Las Palmas con el Osasuna.