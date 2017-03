Torres: "Estoy bien, fue un susto y ahora a volver al campo lo antes posible"

Fernando Torres, delantero del Atlético de Madrid, aseguró hoy que el momento en que quedó inconsciente en Riazor fue "un susto grande", dijo que está "bien" y apuntó que cuando ve el vídeo entiende "la magnitud de lo que pasó" y que "fueron minutos interminables" para la gente que le quiere.

"Estoy bien. Fue un susto grande para todos, quizá para mí el que menos, porque no recuerdo mucho del momento del golpe hasta que recobro la consciencia en el hospital, pero entiendo la magnitud de lo que pasó cuando veo el vídeo a tiempo real. Supongo que fueron minutos interminables para la gente que me aprecia y me quiere, para mi mujer, mis padres, mis hermanos, que lo estaban viendo en directo, y entiendo el susto que se llevaron", declaró en la página web del club rojiblanco.

"Pero hay que estar contentos porque podía haber sido mucho peor. Hay que estar contentos de que sólo ha sido un susto. Ya pasó, ahora a olvidarlo, pensar en lo que viene, estar con mis compañeros lo antes posible y otra vez de vuelta en el campo que es donde quiero estar", continuó.

El Atlético entra ahora en la última fase del curso, vivo en la Liga de Campeones, con el duelo de vuelta de los octavos de final ante el Leverkusen del próximo miércoles en el estadio Vicente Calderón con una ventaja de 2-4 para su equipo, y en la cuarta posición en la Liga, a siete puntos de la tercera plaza de la tabla.

"Ahora viene lo bueno, el último tramo de la temporada, donde todo se decide, donde en la Liga ya te sitúas en la situación que te hace ver por lo que vas a pelear y, sobre todo, pues la competición que nos queda, la Champions, que tanta ilusión y tantas ganas tenemos, ya se aclara en los cuartos de final", explicó.

"Ya quedan de verdad los mejores de los mejores y tienes que estar preparado para recibir a cualquiera. Pero para eso queda un partido que la experiencia de ayer del partido del Barcelona (frente al París Saint Germain) nos tiene que servir, porque nada está hecho, nada se puede dar por ganado y por sentenciado", añadió.

"Hay que respetar al rival hasta el último instante. Por eso el fútbol es tan bonito, porque es impredecible y se ven cosas increíbles prácticamente cada semana. Tenemos que saber que queremos estar en cuartos de final, que tenemos un partido más que nos lo van a poner difícil y hay que ganar", prosiguió el delantero.

Fernando Torres ha sido elegido el mejor jugador del mes de febrero por los seguidores rojiblancos. "Cuando te eligen tus propios aficionados y la gente que sigue al equipo, tiene un extra de bonito y un extra que hay que agradecer a toda esa gente. Ha sido un buen mes para el equipo, para mí personalmente con mucha participación y con goles, así que encantado de recibirlo", declaró.