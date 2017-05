Lim se marca un Banega

El momento que vive el Valencia no invita a patinazos y el último de Peter Lim es de los que no se perdonan por Mestalla. Que se lo digan al exsevillista Éver Banega, quien fue crucificado en la ciudad del Turia por un posado con una camiseta del Real Madrid. En esta ocasión Lim también posa con una elástica de Cristiano Ronaldo que porta un exfutbolista indonesio. La foto no ha tardado en correr por las redes con críticas al empresario de Singapur, que tiene una estrecha relación con Jorge Mendes, agente de Cristiano, a quien compró sus derechos de imagen por una millonada.