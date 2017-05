Fran Escribá: "Tenemos que ganar los dos partidos que quedan"

El entrenador del Villarreal, Fran Escribá, destacó hoy en rueda de prensa que su equipo necesita ganar los dos partidos que le quedan para competir en Europa el curso que viene.

"No pensamos en la Real Sociedad y el Athletic Club porque sabemos que dependemos de nosotros y que no podemos fallar", añadió el técnico valenciano, quien reconoció que esta temporada "está todo muy igualado y lo va a estar hasta el final". Escribá afirmó sobre el Deportivo de la Coruña, al que se enfrentará el domingo en La Cerámica, que "es un rival que no está salvado" por lo que "llegará con la necesidad de sumar los puntos".

"Equipos como el Deportivo nos han complicado la vida en casa y, además, ellos han sido capaces de complicar partidos ante equipos bien clasificados", apuntó. "Es un partido muy complicado, el Deportivo ha competido bien con equipos de arriba y tienen buena plantilla", insistió Escribá, quien recordó que la campaña pasada el conjunto gallego ya consiguió la salvación en Vila-real y que podrían "lograrlo otra vez".

"El del Athletic fue un gran partido para nosotros y ahora este es un partido parecido. Esperamos estar a ese nivel de concentración y de juego y además este el último partido en casa de la temporada, por lo que esperamos que la gente este concienciada de ello", señaló. "Venimos de una derrota abultada en cuanto al marcador, pero no en lo anímico. Son derrotas que duelen, pero la sensación es la de que el equipo fue capaz de competir, como ha hecho en las últimas jornadas", indicó el técnico al recordar el 4-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.

En cuanto a los posibles convocados, Escribá afirmó que "Víctor Ruiz está perfecto" y que aunque Manu Trigueros "tiene una sobrecarga" parece que "podrá jugar" y que Bruno Soriano "está mejor e incluso tiene opciones de disputar el encuentro".