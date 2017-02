Vallecas estalla contra Martín Presa

La afición del Rayo Vallecano aprovechó la visita del Almería, un rival directo por la permanencia, para convertir el partido en un alegato contra el presidente Raúl Martín Presa, al que critican su gestión deportiva e institucional y añaden su descontento con la incorporación del delantero ucraniano Roman Zozulya.

Hace unos días, el descontento se empezó a canalizar en redes sociales a través de comunicados de la Plataforma de peñas ADRV, Bukaneros y muchos otros socios y abonados a título individual. La principal queja era la incorporación de Zozulya, al que se le acusa de tener ideas neonazis.

El jugador, cuando acudió en su primer día a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano.

Ante la gravedad del caso, Javier Tebas, presidente de LaLiga; Raúl Martín Presa, presidente del Rayo; Luis Rubiales, presidente de AFE y dos abogados, uno del departamento de integración del sindicato, se reunieron el jueves para abordar el tema.

En esa reunión se acordó garantizar la "seguridad plena" para que Roman Zozulya pueda jugar en el Rayo, una decisión que el futbolista ucraniano decidirá el lunes "libremente" si la acepta o vuelve al Betis, aunque no podría jugar con el club andaluz lo que resta de temporada.

El 'caso Zozulya', unido a la mala situación deportiva que atraviesa el equipo, luchando por la permanencia en Segunda, ha vuelto las miradas hacía la presidencia.

El técnico del primer equipo, Rubén Baraja, también lanzó en la previa del choque frente al Almería un dardo envenenado sin citar al receptor, aunque sus palabras quedaron claras en materia deportiva.

"Cuando llegué hablé con el club, dije lo que se necesitaba, fui sincero y fueron surgiendo acontecimientos. Después pasaron cosas que no han sido como quería", dijo Baraja, que reiteró en más de una ocasión que quería aligerar de jugadores una plantilla demasiado larga que, sin embargo, se ha ampliado en el mercado de invierno.

"La plantilla no es corta, hubo jugadores que se hablaron y no vinieron. Se han cumplido cosas, otras no. Es la realidad y la afronto con optimismo. No soy una persona de abandonar ni de buscar excusas. Se han hecho las cosas diferentes a como las pensaba, pero no me rindo", manifestó.

En ese contexto tan convulso, antes del partido frente al Almería, la plataforma de peñas ADRV convocó una rueda de prensa para expresar su postura acerca de Zozulya, en la que volvieron a reiterar su "rechazo" a la llegada del jugador, asegurando que "no será bien recibido".

Durante el choque, la afición rayista mostró su descontento con cánticos ('Presa vete ya'; 'Estamos hasta los huevos', 'Rayo sí, Presa no'), pañuelos blancos, pancartas ('Vallecas es libertad, igualdad y solidaridad'; 'Presa, escucha el clamor vallecano), bufandas diseñadas expresamente para la ocasión y hasta se pudieron ver pegatinas pegadas en muros del estadio con la cara del presidente y dos orejas al estilo Mickey Mouse.

Tanto descontento en la grada con la directiva no lo acusó el equipo, que ganó al Almería en un partido vital ante un rival directo por la permanencia.