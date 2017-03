Toño: "Si viene Zozulya habrá que aceptarlo de la mejor manera posible"

Antonio Rodríguez Martínez, 'Toño', portero del Rayo, declaró que no sabe si la posible llegada de Roman Zozulya al equipo les perjudicará o no, aunque sí aseguró que si finalmente el delantero ucraniano se incorporase a la plantilla habría que "aceptarlo de la mejor manera posible".

El delantero ucraniano Roman Zozulya, que ha estado durante el mes de febrero en Sevilla ejercitándose con el Betis a la espera de solucionar su frustrada cesión al Rayo, ha llegado a Madrid este miércoles para resolver su futuro.

"La plantilla está centrada en el objetivo que tenemos, que es partido a partido sacar los tres puntos", dijo Toño, que no quiso entrar a valorar cómo actuaría la afición si Zozulya jugase en el Rayo.

"A la afición no le va a sentar bien, pero no sé como lo van a recibir o lo que va a pasar. Mi opinión es personal y me la reservo. Estamos en un momento complicado de la temporada y han surgido muchas cosas malas que no han beneficiado a la plantilla para crear un ambiente idóneo y que el equipo se sienta cómodo en casa", declaró el portero, al salir del estadio de Vallecas.

Toño dijo que no sabe si este asunto les va a perjudicar o no y evitó pronunciarse en profundidad acerca de todo lo que está rodeando al jugador ucraniano.

"No sé si nos va a perjudicar o no. Hay que pensar también que si viene habrá que aceptarlo de la mejor manera posible y si viene para aportar, sumar y meter goles tratarlo como uno más, independientemente de los pensamientos ideológicos. Estamos en un sitio que esos pensamientos no son bienvenidos, pero es una situación que no depende de los jugadores y estamos al margen", concluyó.