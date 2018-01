Rober Ibáñez: ´Tengo ganas de poder tener minutos y disfrutar con Osasuna´

El futbolista valenciano Rober Ibáñez, presentado hoy como nuevo jugador de Osasuna para los seis próximos meses, cedido por el Getafe, ha declarado que después de superar una grave lesión tiene "ganas de poder tener minutos y de disfrutar con esta camiseta".

"Estoy muy contento de pertenecer a este club, me encanta su afición y el ambiente de El Sadar", ha afirmado Rober Ibáñez en rueda de prensa en Tajonar después de haber completado su primer entrenamiento con Osasuna.

Cedido por el Getafe tras adquirirlo del Valencia, Rober Ibáñez ha dicho que durante esta operación a tres bandas ha intentado "estar al margen" porque no quería "calentarse la cabeza".

"Getafe era una oportunidad muy buena para mí porque es un equipo de Primera y cuando me dijeron de ir cedido a Osasuna no me lo pensé porque al final es un club de Primera División, donde hay mucho ambiente y no quise escuchar más ofertas", ha asegurado.

El nuevo jugador osasunista ha indicado que está "bien de forma" y dispuesto a debutar con la camiseta rojilla el sábado ante el Valladolid.

"Ya he podido disputar con el Valencia un partido de Copa y me encontré muy bien", ha dicho Rober Ibáñez, quien curiosamente se lesionó de gravedad la pasada temporada contra Osasuna cuando estaba cedido en el Laganés.

"El último partido de Liga que jugué fue contra Osasuna. Metí dos goles y me lesioné al final del partido, pero eso queda atrás y espero disfrutar con esta camiseta", ha manifestado.

Ha admitido que "ha sido un año muy duro por la lesión", pero confía en que esta cesión le venga "muy bien" para "disfrutar" del fútbol y ayudar a Osasuna a lograr el objetivo del ascenso a LaLiga Santander.

"Espero aportar mucho trabajo y lo otro vendrá solo", ha comentado el centrocampista valenciano, quien ha agradecido el recibimiento de sus nuevos compañeros y del cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez, quien habló con él para convencerle de su llegada a Pamplona.

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha manifestado que conoce "mucho" a Rober Ibáñez y confía "mucho en él", un jugador con un perfil que la plantilla rojilla no tenía y necesitaba, según ha señalado.

Braulio ha agradecido a Rober Ibáñez su apuesta por Osasuna al destacar que "le quería toda la Segunda División y está aquí".

"Espero que se acople tanto a nivel personal como deportivo a un buen equipo y que a las ganas que tiene le acompañe el acierto", ha dicho el director deportivo rojillo.