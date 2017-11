Diez reflexiones tras el Getafe-Sevilla FC

1. El Sevilla está muy lejos, esperemos, de la versión que quiere Berizzo y de la que logró, sin ir más lejos, en el Celta. Imagen decepcionante la ofrecida ante el Getafe que sería considerada preocupante si no es porque al final obtuvo los tres puntos. Ganando es más fácil crecer porque se contamina muchísimo menos el entorno. Los del 'Toto' sacaron petróleo en un partido que, tal y como lo jugó, creando sólo dos ocasiones, lo habría perdido en el noventa y nueve por ciento de los casos. Le salvó la calidad individual. El Getafe perdonó y en fútbol esa máxima de 'el que perdona lo acaba pagando' suele cumplirse.

2. Después del Getafe-Sevilla se jugó el Madrid-Valencia. Un mundo diferente. Fue como presenciar un amistoso de pretemporada y, poco después, un partido de Champions. Más velocidad, más intensidad, más precisión... varios escalones entre un encuentro y otro. El Madrid, ya se sabe, está ahora mismo muy por encima del resto. Pero el Valencia le compitió, le empató con justicia y la mano de Marcelino ya se nota en un equipo con mucha calidad que este año va a pelear por estar entre los mejores, salvo que se vuelva a activar su constante proceso de autodestrucción. Hay que contar con el conjunto che en la lucha por la cuarta plaza.

3. El Sevilla acusó muchísimo las bajas de Banega y N´Zonzi. El triángulo formado por Pizarro, Krohn-Dehli y Ganso no funcionó, quizás porque el ritmo, la apatía y las constantes pérdidas de Ganso lo convertían en un triángulo de dos lados en el que Pizarro -siempre notable en su rendimiento- marca la línea en defensa y tiene arrancadas espectaculares en ataque; mientras que Krohn-Dehli hace todo con sentido, sabe asociarse, pero aún le falta físico para echarse el equipo a las espaldas.

4. La lesión de Pareja supuso la entrada de Lenglet, que no anduvo fino en su duelo con Jorge Molina. Con Adebayor pudo, pero con Molina sufrió tanto como el equipo en general. El francés, muy joven aún -22 años recién cumplidos-, va a tener a su lado a un maestro espectacular: Kjaer. El internacional danés siempre estuvo en el sitio en defensa. Cortó todas por alto, por bajo e incluso sacó un balón que pudo acabar en gol. En la salida, ni un solo error en balones con verticalidad y aportando varios pases en largo de una precisión exquisita a los que Nolito, Navas y Muriel van a poder sacar mucho rendimiento.

5. Sergio Rico volvió a demostrar que es un portero de garantías. Mantuvo las opciones del Sevilla haciendo paradas que se han traducido en puntos. En los uno contra uno cubre muchísima portería y se llegó a jugar el tipo para mantener su puerta invicta. Por alto, ningún fallo. Se merece la confianza que la grada, a veces -muchas veces- le niega. Pero claro, si el entrenador tiene pensado rotar siempre en portería... Para un portero de su nivel, cuesta mantener alta la autoestima si no te dan el sitio que mereces.

6. A Nolito le va la cabeza por delante de su físico. Como él mismo indicó en varias ocasiones pidiendo el balón ´un pelín´ antes para no caer en fuera de juego, le falta 'un poquito' para recuperar la velocidad de movimientos que le hace determinante en los metros finales. Como muchos de sus compañeros, se resbaló en exceso. Falló en algún control en el que nunca yerra, y desperdició una complicada volea y un 'medio-sombrero' a pase de Navas porque aún no está. Como a todos los buenos, a Nolito se le espera porque acabará dando todo el talento que lleva dentro.

7. Ganso también es bueno y, sin embargo, desespera. El cambio que todo sevillista habría hecho no lo ejecutó Berizzo, que esta vez, al menos, dio entrada a Sarabia -por Krohn-Dehli- y a Muriel -por Ben Yedder- con tiempo suficiente para intentar buscar una reacción. A Sarabia se le vio con intensidad, pero precipitado en ambiente hostil por su vuelta al Alfonso Pérez. Y Muriel, que parece sobrado de peso, se exhibió con una espectacular carrera -llena de potencia- a la que le faltó la definición.

8. Sigue chirriando que el delantero más caro de la historia del club aún no sea titular indiscutible. Como extrañó que Kjaer no jugara en el Sánchez-Pizjuán ante el Basaksehir el que era, sin duda alguna, el partido más importante de la temporada por lo que significaba deportiva y económicamente para el club. Si Berizzo no va a jugar nunca con dos delanteros, se entiende que el club haya dejado escapar a Jovetic y se centre en cerrar a un lateral zurdo. El mercado sigue abierto y la bomba N´Zonzi -su adiós- aún puede estallar.

9. El voluntarioso Mercado va ganando adeptos y, como pasó con Coke -aunque el excapitán tenía la calidad que muchos le negaban- va camino de convertirse en insustituible. Defiende y ataca a partes iguales. Intentó, incluso, un remate con la izquierda desde fuera del área que fue a la grada, lo más previsible. Si es él, Mercado, quien tiene que dar el pase gol... algo funciona mal.

10. Una asistencia de Mercado la convirtió Ganso, con un mágico taconazo, en un triunfo de un valor incalculable. El gol salva, de momento, al brasileño, que estuvo bien en la segunda mitad ante el Español, pero que debe aportar mucho más y cambiar de velocidad -si es que la tiene, parece que no- si quiere jugar en un equipo con tan alto nivel de exigencia deportiva. De lo contrario, contar con un futbolista extracomunitario que no marca diferencias es un lujo que el Sevilla no se puede permitir.